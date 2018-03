Denis Zakaria à l'honneur en Allemagne

Buteur vendredi lors du nul du Borussia Mönchengladbach face au Werder Brême, Denis Zakaria est à l'honneur: il figure dans le onze idéal du «Kicker».

???????? Kicker's Bundesliga Team of the Week:



???????? Florian Müller (20)

???????? Denis Zakaria (21)

???????? Erik Thommy (23)



Huge debut for Florian Müller: one fantastic save from Schipplock, a penalty save from Kosti?, and a big point for Mainz. pic.twitter.com/bm76Lry1Lj