Denis Zakaria: «Je peux aider cette équipe de Suisse»

Le gros test contre l’Espagne, ce soir à 21 heures, se jouera sans Granit Xhaka. Inutile de prendre des risques après sa frayeur majuscule de jeudi soir, quand il a craint le pire pour son genou gauche. Le milieu d’Arsenal sera au Mondial, plus de peur que de mal finalement, mais ce dimanche soir, c’est Denis Zakaria qui le remplacera. Le choix de Petkovic est clair: en l’absence de son No 10, c’est l’ex-Servettien de Mönchengladbach qui est aligné au côté de Valon Behrami. Il n’a que 21 ans, mais ses prestations en Bundesliga et lors du barrage contre l’Irlande du Nord lui ont conféré un nouveau statut.

Il faut dire que le Genevois a grandi depuis deux ans. Retenu au dernier moment pour participer à l’Euro 2016, «je n’ai pas joué une minute, je ne me suis même pas échauffé une fois», sourit-il sans malice, il s’est depuis imposé au Borussia Mönchengladbach, brillant toute la saison en Bundesliga. «Je crois que j’ai grandi, dans le jeu et dans ma tête aussi, expliquait-il en milieu de semaine. Je ne suis plus le petit jeune du bout du banc. Je sais que je peux aider cette sélection. Je n’en suis pas à réclamer une place de titulaire, ce n’est pas le bon mot. Mais j’ai des envies, je travaille pour me faire un nom dans cette sélection. Les joueurs plus expérimentés nous aident, nous les jeunes, c’est un bel esprit qui nous anime.»

Tout est allé très vite pour Zakaria. D’abord ignoré par Kevin Cooper à la fin de sa formation servettienne, il a rejoint Young Boys où il s’est aussitôt imposé. Avant de prendre le chemin de l’Allemagne il y a un an. «Tout est allé vite, mais crescendo, rappelle intelligemment le milieu de terrain. Je n’ai pas brûlé les étapes. Je progresse et je veux encore m’améliorer.»

Pour ce match qui doit préparer la Suisse à affronter le Brésil, un autre grand, le 17 juin en Russie lors du premier match du groupe E, Petkovic a sans doute mis sur le terrain l’équipe type. Avec une déception pour un autre Genevois de la sélection, Johan Djourou. L’homme des qualifications ne sera pas sur le terrain en défense centrale, au moment du coup d’envoi. C’est Manuel Akanji, qui a gagné ses galons de titulaire avec Dortmund en arrivant en janvier, qui épaulera Fabian Schär, cela peut se comprendre. Pour le reste, pas de surprise. Zuber, après le forfait de Mehmedi, est l’homme du couloir gauche et Seferovic demeure l’attaquant de pointe préféré du sélectionneur. Jusqu’à quand? Drmic, Gavranovic voire Embolo ont des idées derrière la tête.

L’enjeu de ce match? Savoir résister à une équipe qui va tenir le ballon, savoir aussi prendre sa chance quand cela sera possible, en faisant le jeu: Petkovic ne renie pas ses principes et la philosophie qui est celle de la Suisse depuis deux ans. Le test est donc important pour mesurer les qualités suisses à l’aune de celles d’un favori du Mondial.

L’équipe de Suisse contre l’Espagne

Ce soir, la Suisse commencera donc ainsi:

Sommer; Lichtsteiner, Schär, Akanji, Rodriguez; Behrami, Zakaria; Shaqiri, Dzemaili, Zuber; Seferovic.

Coup d’envoi à Vila-real à 21 heures. (nxp)