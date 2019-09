Dans les coulisses d’un gala aussi démesuré que glamour

«On voit quelque chose?» «Mais, ils sont super loin!» «Ne poussez pas derrière.» Il fallait jouer des épaules pour se faire une place lundi en début de soirée, à l’entrée de la Piazza della Scala. Certains attendaient depuis déjà plusieurs heures alors que la nuit tombait sur Milan. «Je suis là pour Lionel Messi, explique Tania, de Buenos Aires, agglutinée contre la barrière. Même si je ne le vois pas, il fallait que je vienne pour le soutenir.» À ses côtés, Ahmed peine à cacher sa frustration. «Pourquoi est-ce qu’ils ont mis des bâches? C’est vraiment décevant. Les joueurs sont inaccessibles», peste ce jeune Égyptien qui étudie à quelques mètres de là.

Selfies et fans en toc

Il faut montrer patte blanche (et surtout le bon badge) pour parvenir à passer l’imposant cordon de policiers. Difficile de décrocher un sourire aux carabinieri, qui ne sont visiblement pas venus pour faire la bise à Cristiano Ronaldo. Les flashes stridents et les cris crépitants nous attirent de l’autre côté du Palais Marino. Un tapis vert (foulé par Carles Puyol et son amie sur la photo ci-dessous) – une pelouse synthétique a remplacé le traditionnel velours rouge – mène les invités jusqu’à l’entrée du Théâtre de la Scala.

Des supporters, aussi jeunes que bruyants, acclament les porteurs d’élégants costards sombres ou de scintillantes robes de soirée à leur sortie de voiture. Ils réclament à grands cris des selfies avec les légendes du football mondial. «Kyliaaannn!» s’époumone une vingtenaire au moment où Mbappé dégaine ses deux pouces pour faire plaisir aux photographes.

Comment cette vingtaine de Millennials est parvenue à tromper la vigilance des cerbères? Le vernis s’écaille rapidement, alors que la nouvelle star française se prête au jeu de l’incontournable autoportrait. «Nous sommes des membres du «Fan Movement» de la FIFA, explique Valentina avec un anglais teinté d’accent italien. On a postulé sur la plateforme en ligne et nous avons été sélectionnés pour faire vivre l’événement à la communauté de supporters. Cela aide si tu as beaucoup de followers pour être choisi.»

Stars de maintenant et d'antant

On laisse ces fans en toc – le terme exact est «influenceurs» – pour scruter le tapis rouge, pardon vert, de plus près. Le défilé est impressionnant, de Van Basten à Eto’o, en passant par Bebeto et Zanetti. Certains ont quelques kilos de plus et des cheveux en moins, mais leur classe n’a pas pris une ride. La machine à remonter le temps du ballon rond est vertigineuse. Au milieu de ces étoiles, on croise aussi des acteurs du football qu’on n’attendait pas forcément à pareille fête. Salt Bae – boucher préféré des joueurs et star du web pour sa façon unique de saler la viande – passe sans adresser la parole à quiconque. Le Turc, Nusret Gökçe de son vrai nom, croise alors Michel Pont et Pascal Zuberbühler en pleine conversation. Cette soirée est décidément surréaliste. Un coup d’œil à notre montre. Il est 19h30, l’heure de rejoindre la Scala muni de notre précieux sésame. Un billet accordé à quelques journalistes triés sur le volet, obtenu par un miracle encore à déterminer. Arrivé au cinquième des six étages, la chaleur se fait moite, et pas seulement à cause des marches gravies dans un costard devenu bien serré.

Cristiano Ronaldo boude

Le décor est somptueux, à couper le souffle (pour de bon cette fois-ci). Les galeries donnent des allures de Colisée à ce vénérable théâtre. Le brouhaha y est incessant. On scrute le parterre de stars – à prendre au sens premier du terme – depuis les loges éloignées. Comme on scrutait autrefois la haute société milanaise. Chacun y va de son commentaire, de ses salutations appuyées, de sa photo indiscrète. «Cristiano Ronaldo n’est pas là?» s’inquiète un garçon tiré à quatre épingles. Vérification faite auprès des réseaux sociaux, le Portugais avait visiblement rendez-vous avec son canapé. Sa cote pour recevoir le Prix du joueur FIFA de l’année, ou le trophée «The Best» pour reprendre l’appellation officielle, vient de chuter dans les sondages.

L’impatience monte. Il est passé 20 heures lorsque Ruud Gullit – que la calvitie a depuis obligé à un changement radical de coupe de cheveux – s’avance au bras de la présentatrice italienne Ilaria D’Amico. «Bonsoir, bienvenue à toutes et tous.» On y est. L’honneur de frapper les trois coups, sans surprise, revient à Gianni Infantino. Pas peu fier, il s’avance sur scène. «Quel honneur de vous accueillir dans un tel endroit», se félicite le président de la FIFA en balayant la Scala du regard.

Les tableaux s’enchaînent alors, entre ballets et scènes d’opéra aux clins d’œil footballistiques, vidéos commémoratives et remises de prix. Tout est réglé comme du papier à musique. Le lyrique fait écho au grandiloquent, mais le charme opère. Infantino revient en fin de soirée, pour planter le clou du spectacle. L’Italo-Suisse intronise Megan Rapinoe et Lionel Messi (en photo ci-dessous). «The Best FIFA players of the year».

Le président profite de cette estrade pour saluer une Coupe du monde féminine «qui a marqué l’histoire», condamner le racisme et l’interdiction faite aux femmes iraniennes d’entrer dans les stades de football. La salle l’ovationne. Il n’y a plus qu’à espérer que les discours amèneront à de vraies sanctions. Mais l’important était ailleurs lundi soir, le monde du football en a pris plein les yeux.