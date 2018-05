Daniel Alves ne jouera pas la Coupe du monde

Touché aux ligaments antérieurs du genou droit mardi soir lors de la finale de la Coupe de France, Daniel Alves et forfait pour la Coupe du monde. Il a été entériné par la fédération brésilienne.

Le latéral droit du Paris Saint-Germain ne pourra pas se soigner et revenir en condition dans des délais raisonnables, précise la presse brésilienne. On rappellera que le premier match du Brésil en Russie l'opposera à la Suisse le 17 juin prochain à Rostov sur le Don. Lundi, le sélectionneur Tite doit annoncer sa liste des vingt-trois pour cette Coupe du monde.

Malgré ses 35 ans, Daniel Alves devait tenir un rôle très important au sein de la Seleçao lors de la Coupe du monde. L'homme aux 107 sélections est, en effet, l'un des leaders de l'équipe et il affiche une très grande proximité avec Neymar, dont personne ne sait aujourd'hui s'il pourra jouer contre la Suisse le 17 juin après son opération au pied. «J'ai toujours peur que cette blessure surgisse à nouveau, déclare ainsi l'attaquant du Paris Saint-Germain dans une interview réalisée par l'ancien no 10 de la Seleçao Zico sur YouTube . Il faut que je me débarrasse de cette peur.»

Daniel Alves n'avait, par ailleurs, pas vraiment de concurrent au sein de la sélection. Les trois joueurs qui peuvent aujourd'hui le remplacer, Fagner (Corinthians), Danilo (Manchester City) et Rafinha (Bayern Munich) n'offrent pas les mêmes garanties. Avec ce forfait de Daniel Alves, il apparaît que la Suisse est beaucoup mieux lotie que le Brésil pour cette place sur le flanc droit de la défense avec Stephan Lichtsteiner, Michael Lang, sans oublier Nico Elvedi, Silvan Widmer et Kevin Mbabu. (ats/nxp)