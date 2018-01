Costa revient en force en marquant après 5 minutes

Revoilà Diego Costa! Après six mois sans jouer, l'attaquant hispano-brésilien a fêté son grand retour avec l'Atletico Madrid en marquant, lors d'un succès à Lleida (D3) en 8es aller de Coupe du Roi (4-0), cinq minutes seulement après son entrée en jeu.

(ats/nxp)

Costa (29 ans), transféré de Chelsea en septembre dernier pour environ 55 M EUR, a été lancé sur la pelouse à la 64e minute et il a vite retrouvé ses marques sous le maillot «colchonero», porté entre 2010 et 2014: il a dévié en taclant un centre de Juanfran (69e) pour inscrire le but du 3-0, subissant sans broncher lors de l'action une grosse semelle qui lui a laissé le genou en sang. Avec ce large succès, l'Atletico Madrid est tout proche des quarts de Coupe du Roi avant le huitième de finale retour mardi prochain au stade Metropolitano de Madrid.