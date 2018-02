Constantin: peine réduite à cinq mois

Le Tribunal arbitral du sport (TAS) a réduit de 9 à 5 mois la suspension du président du FC Sion Christian Constantin, sanctionné pour avoir frappé un consultant de la télévision. La suspension du patron du club valaisan prendra en conséquence fin le 11 mars prochain. L'amende de 30'000 francs est en revanche maintenue.

Il avait été condamné le 12 octobre 2017 en première instance à 14 mois de suspension et à une amende de 100'000 francs (86'500 euros) pour avoir agressé l'ancien entraîneur Rolf Fringer, présent en bordure du terrain en tant que consultant pour la chaîne de télévision Teleclub qui retransmettait le match Lugano-FC Sion.

La ligue suisse avait réduit deux mois plus tard sa sanction à 9 mois d'interdiction d'entrée dans les stades et 30'000 francs d'amende, retenant à son profit des «circonstances atténuantes», estimant notamment qu'il avait agi sans préméditation et que son comportement violent avait «plus découlé d'une réaction immédiate et émotionnelle».

Saisi en janvier, le TAS avait dans un premier temps refusé d'accorder un caractère suspensif à l'appel de Christian Constantin, avant de réduire sa sanction sans publier les motifs de sa décision.