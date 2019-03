Comment une petite étincelle peut faire perdre le fil d’un match

Regards ébaubis, mines dévastées. À voir leurs visages, les joueurs de l’équipe de Suisse se posaient la même question que tout le monde, mardi soir après cet ahurissant 3-3 face au Danemark: mais comment diable est-ce possible? Comment cette équipe qui tenait un 3-0 certes extrêmement flatteur à moins de dix minutes du terme, a-t-elle pu s’effondrer devant son public, se liquéfier, disparaître? C’est la fameuse histoire de la remontada, phénomène vieux comme le monde et très à la mode. Un truc d’autant plus complexe à cerner qu’il relève de l’irrationnel.

«C’est aussi inexplicable pour l’équipe qui s’écroule que pour celle qui revient au score, témoigne Sébastien Fournier, ex-international. En fait, il suffit d’une petite étincelle pour, d’un coup, donner confiance aux uns et semer l’angoisse chez les autres. Le premier but déclenche le processus et, au deuxième, la panique s’installe. Tout le monde compte sur l’autre, tu as envie de réagir mais tu n’y arrives pas. C’est comme dans ces rêves où tu es poursuivi par quelqu’un et que tu ne peux pas t’échapper. D’un coup, tu n’avances plus, tu subis les événements.»

«Comme joueur, c’est terrible à vivre. Tu te sens bête, tu te demandes comment cela a pu arriver. Mais là, on quitte le domaine du football pour celui de la psychologie»

Bref, un cauchemar. «Inconsciemment, tu te replies sur toi-même, la peur s’installe, raconte Steve von Bergen, défenseur de Young Boys qui a connu ça une fois avec la Suisse (lire en encadré). Le résultat de ça, c’est typiquement ce qu’on a vu mardi sur le troisième but danois. Cette balle, on peut la dégager trois fois et elle finit au fond. Comme joueur, au niveau de la frustration, c’est terrible à vivre. Tu te sens bête, tu te demandes comment cela a pu arriver. Mais là, on quitte le domaine du football pour celui de la psychologie.»

«Désolé de vous le dire comme ça, mais psychologie, mes c…!» nous accueille Rolland Courbis au bout du fil. L’homme a vécu (dans le bon rôle) l’un des plus improbables retournements de situation de l’histoire du foot, le 22 août 1998. Mené 0-4 par Montpellier dès la 34e minute et jusqu’à l’heure de jeu, «son» Olympique de Marseille avait déplacé une montagne une demi-heure plus tard (5-4 de Laurent Blanc sur penalty à la 90e). «Là on est à Lourdes, il faut se dire que l’impossible est possible, développe Courbis. Ce jour-là à la fin de ma causerie à la pause, même si le but était surtout de finir ce match sur une note positive, j’avais quand même mis dans la tête de mes joueurs qu’on ne savait jamais. Je leur ai donné l’exemple de la pétanque, où j’ai déjà vu des gars gagner 13-12 après avoir été menés 12-0. Et quand j’ai croisé Loulou et Michel dans les couloirs (ndlr: Nicollin et Mézy, président et coach de Montpellier), qui étaient là à me présenter leurs condoléances, je leur ai dit qu’on le gagnerait, ce match. Mais je n’y croyais pas une seconde.»

Il faut toujours y croire. Le Real Madrid a remporté la première Coupe des clubs champions en 1956, non sans avoir été mené 0-2 par le Stade de Reims au bout de dix minutes (score final 4-3). Y croire et après, les circonstances décident. Comme le 8 mars 1992, jour où Sion, mené 0-3 à Tourbillon, en avait passé quatre à Servette entre la 62e et la 82e! «Je ne m’en souviens pas, plaisante Marco Pascolo, le Valaisan qui gardait les buts genevois. Le pire, c’est qu’on n’avait pas le cigare à la mi-temps, on savait qu’il fallait se méfier. Mais tu attends, tu attends, tu te dis que ça va encore quand tu prends le premier et à partir du deuxième, tu perds le fil. Ça va si vite… Tu deviens l’équipe qui a tout à perdre alors qu’en face, c’est le contraire.»

Phénomène insondable

Et les mouches ont changé d’âne, comme disent les rugbymen. Sébastien Fournier, qui avait disputé la seconde mi-temps de cette rencontre avec Sion, souligne que «cela ne peut arriver que si l’équipe qui fait la remontada met de la qualité, de l’engagement – ce n’est pas pour rien si nous étions devenus champions dans la foulée». Et la formation qui coule, une fois la brèche ouverte, coule de façon implacable. «Au moment où tu te dis qu’il faut réagir, c’est trop tard», constate Marco Pascolo. «C’est d’abord mental, tu te sens étouffé dans ton camp, explique Steve von Bergen. Après, il y a la relation évidente entre la tête et les jambes, tu deviens court physiquement, aussi.»

Comme une forme d’agonie sportive, affreuse pour ceux qui la subissent et extatique à ceux qui l’infligent. La remontada, ce phénomène parfaitement insondable qu’on ne cesse de vouloir raconter. Marco Pascolo a trouvé la solution: «C’est la beauté du sport, la magie du foot, qu’est-ce que tu veux? Il n’y a rien d’autre à dire.» (TDG)