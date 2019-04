Comment Stéphane Henchoz a relancé Xamax, la lanterne rouge ressuscitée

Il faut bien l’admettre: quand Stéphane Henchoz, le 6 février dernier, avait remplacé Michel Decastel, dont il était l’adjoint depuis décembre 2015, sur le banc de Ne/Xamax, personne n’y croyait vraiment à part lui. C’est même un vent de scepticisme qui avait accompagné sa nomination. À ce moment-là de la saison, le néo-promu neuchâtelois se retrouvait plongé en fond de cale, relégué déjà à 4 points de Grasshopper, tandis que l’expérience de son nouvel entraîneur se limitait à un échec sportif enregistré dix ans plus tôt sur le banc du FC Bulle en 1re ligue.

Aujourd’hui, la métamorphose n’en est que plus éclatante. Quelques semaines ont suffi à l’ancien défenseur de Liverpool pour changer de dimension et offrir un style clairement défini à une équipe en sérieux manque de repères. Pour asseoir ses principes et relancer des joueurs qu’il ne s’était pas gêné de tancer vertement lors de la première partie d’exercice, Stéphane Henchoz n’a pas révolutionné la science du tableau noir. Sur l’échiquier de la Maladière, il a simplement replacé ses pièces dans un contexte plus sécurisant, faisant du comportement défensif sa priorité. Terminé les fioritures inutiles, le jeu pour le jeu si cher à son prédécesseur, place à la froide efficacité et à la roublardise s’il le faut.

Résultat: s’il séduit peut-être moins, le Xamax de Stéphane Henchoz se montre beaucoup plus productif au niveau du rendement, avec une impressionnante moyenne de 1,72 point par match (contre 0,68 auparavant). «Jouer pour faire joli, on a vu où cela nous a conduits, explique en préambule le nouvel entraîneur. Il était illusoire de continuer avec ce qui n’avait pas fonctionné. Il fallait trouver un système qui puisse être applicable en quelques jours et nous rapporte aussi des points.» Ce sera le 3-5-2, une formule offrant davantage de sécurité dans l’équilibre du bloc équipe. «Placés dans un autre contexte, des joueurs se sont révélés alors qu’ils ne parvenaient pas à jouer à leur niveau auparavant, constate Henchoz. Leur potentiel était masqué par un flagrant manque de confiance qui générait à son tour des erreurs en cascade.»

«On tient la route partout»

Très vite d’ailleurs, le nouveau Xamax devait gagner en assurance, avec moins d’erreurs et surtout plus de points. Alors qu’il est en passe de réussir la plus improbable des opérations de sauvetage, son entraîneur savoure le parcours déjà accompli. «On tient la route partout où l’on va. J’y ai cru depuis le premier jour sinon je n’aurais pas accepté le job. Même si je ne suis pas dans leur tête, les joueurs ont adhéré dans la foulée. Je l’ai très vite senti…»

Dans la bataille pour le maintien, le tonitruant retour xamaxien vient bousculer une hiérarchie des plus instables, avec au moins sept équipes impliquées – à des degrés certes divers – dans la lutte contre la relégation. «À Noël, observe Henchoz, le nom du relégué semblait connu aux yeux des gens. Aujourd’hui, on voit qu’il a changé. Même la place de barragiste demeure ouverte…»

Avec un contrat d’adjoint

À 44 ans, l’ancien international helvétique (72 sélections entre 1993 et 2005) s’est piqué au jeu, démontrant ses compétences au sein d’un club qui ne veut pourtant plus de lui. Intervenue à la fin mars, l’annonce de la non-reconduction de son contrat, liée à l’arrivée de Joël Magnin à compter du 1er juillet, aurait pu déstabiliser le groupe; en réalité, il n’a fait que renforcer les liens du clan, notamment ceux des cadres du vestiaire. «Je me suis prouvé que je pouvais réussir. Cela m’a ouvert les yeux sur ce dont j’étais capable. Je me dis que ce que j’arrive à faire ici, je pourrais le reproduire ailleurs, dans un autre contexte, avec d’autres joueurs.»

Avec le bon sens qui le caractérise, Stéphane Henchoz entend mener sa mission à terme avant d’étudier les offres qui sont en train de lui parvenir. «On a su se redonner une chance, avec un réel espoir de maintien. Idéalement, il nous reste encore six matches.» Et qu’importe si son contrat, qui est toujours celui d’un assistant, n’a pas été revalorisé depuis. Le Fribourgeois a obtenu bien davantage en gagnant la crédibilité de ses pairs et la reconnaissance du public. (TDG)