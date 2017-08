Cissé: «J’ai autant de plaisir qu’à Liverpool parce que j’ai retrouvé le football»

Un peu plus d’un mois est passé depuis l’arrivée de Djibril Cissé à Yverdon, en troisième division suisse. Le vainqueur de la Ligue des champions 2005 a désormais pris ses marques dans le Nord vaudois.

Jusque-là, l’attaquant avait refusé les demandes d’interview des médias suisses et français pour se concentrer sur le terrain. «Certes, il y a eu un peu d’effervescence autour de mon arrivée mais il ne faut pas oublier que je ne suis venu ici que pour le football, explique-t-il. J’ai voulu attendre de bien connaître mon nouvel environnement, mes coéquipiers et le staff avant de m’exprimer.»

A la veille du choc vaudois face au Stade Nyonnais, le Français (41 sélections et deux participations à la Coupe du monde) nous a reçus avant l’entraînement au Stade Municipal.

Quel regard portez-vous sur vos débuts avec Yverdon?

Je me sens bien. J’ai mis cinq buts en préparation (ndlr: six en réalité) et un autre en deux matches officiels. C’est pas mal. Peux mieux faire.

Vous avez offert la victoire à YS pour votre premier match. Qu’est-ce qui vous est passé par la tête après ce but?

Cela faisait longtemps. Longtemps que je n’avais pas marqué de but, même que je n’avais pas joué de match officiel. Cela m’a fait du bien. L’envie de mettre des goals, de les enchaîner encore et encore est toujours là.

Y avait-il aussi une part de soulagement?

Forcément. Comme quoi, je n’ai pas oublié. Je sais encore où se situe le but.

D’une manière générale, le niveau de la Promotion League correspond-il à vos attentes?

Oui tout à fait. Je ne suis pas surpris. Je savais qu’après deux ans sans compétition, cela allait être dur. On n’est que deux ligues en dessous de la première division. Ça joue au ballon. Le niveau est très correct.

Quand on est passé par Liverpool, la Lazio ou l’OM, qu’est-ce qui vous anime encore à Yverdon?

L’amour du sport me transcende, peu importe le nombre de supporters ou le niveau. Avant la folie des fans, avant l’ambiance, c’est le football qui prime.

Mais le frisson n’est forcément pas le même.

Ma situation est spéciale. Ce n’est pas comme si j’avais continué de jouer et que, d’un coup, il y avait un changement de niveau. J’ai annoncé ma retraite il y a deux ans puis j’ai ressenti une grosse envie de rejouer. Grâce à Yverdon, c’est possible. Le plaisir est aussi grand que quand je jouais à Liverpool parce que j’ai retrouvé le football. C’est incomparable.

Votre arrivée avait aussi suscité quelques réserves sur votre apport sportif. Cela vous a-t-il blessé?

Pas du tout. Je sais pourquoi je suis là. J’ai la confiance du coach et du président. Le reste, c’est de la littérature. Je veux prendre du plaisir et aider mes coéquipiers. Ce qui se dit autour, n’est pas important. Plus à mon âge en tout cas.

Vous comprenez les critiques que votre salaire a suscitées?

Oui et non. Cela ne regarde pas les gens. Mon salaire est le résultat de négociations que j’ai eues avec le président. Point final. Chacun fait en fonction de ce qu’il mérite. L’important, c’est l’aspect sportif.

Est-ce que cela interfère dans vos rapports avec vos coéquipiers qui ne sont pas pros pour la plupart?

On ne parle pas de ce que gagne l’un ou l’autre. Même si je n’ai pas un ego surdimensionné, il y a une hiérarchie et un respect vis-à-vis de ce que j’ai fait dans ma carrière. Cela a un coût mais tout le monde sera gagnant à la fin.

L’effervescence qui vous entoure peut-elle déstabiliser le groupe?

Non. Cette agitation va avec mon parcours. Mes coéquipiers le savent. Le plus important, c’est que cela ne passera jamais avant le football.

Quel est votre rôle dans le vestiaire?

Je suis quelqu’un qui aime partager. C’est aussi l’une des raisons de ma venue. Si c’était pour rester dans mon coin, cela n’aurait servi à rien que je ne vienne à Yverdon. J’essaie d’échanger avec l’équipe dans les bons comme dans les mauvais moments. Quitte à être dur quand je sens que ça flanche.

Samedi, vous avez mixé au MAD pour votre anniversaire. Cette activité de DJ est-elle compatible avec le football?

Je l’ai déjà dit, il n’y a pas moyen de mélanger les deux. Maintenant, je joue au foot. On verra dans un an. Cette soirée, c’était juste une fois. Pour mon anniversaire.

Tous vos coéquipiers avaient d’ailleurs été invités.

C’était bien de se retrouver. On a passé un bon moment. Cela m’a fait plaisir que tout le monde ait fait l’effort. Maintenant, il est temps de retrousser les manches pour aller à Nyon.

La déroute face à Kriens 3-0 vous inquiète-elle?

On est néo-promu. Cette défaite remet les choses en place mais on ne baisse pas les bras à la première difficulté. Obtenir un résultat à Nyon nous permettrait de démontrer qu’on est solide. (TDG)