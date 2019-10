Cette ballade irlandaise vaut cher pour la Suisse

Le réveil des passions tristes est ce moment précis où un prétexte suffit pour tout remettre en question. Vladimir Petkovic et son équipe de Suisse sont justement à la croisée des chemins, ce mardi soir à Genève. Une défaite contre l’Irlande sonnerait peut-être le glas d’une certaine idée de jeu, un nul aussi, à vrai dire. Seule une victoire, de préférence avec la manière, apaiserait le feu d’une tempête qui gronde. Par commodité.

Le principe est facile: jeter le bébé avec l’eau du bain. Il est également dangereux. Parce qu’on ne sait pas quel bébé remplacera le premier, ni dans quelle eau il barbotera. Que la Suisse de Petkovic traverse un moment plus compliqué que d’habitude est une vérité. Mais évoquer une fin de cycle n’est pas forcément correct.

Comisetti fier d’être Suisse

Alexandre Comisetti, qui a longtemps suivi la sélection helvétique comme consultant RTS, porte un regard serein sur la situation actuelle. «Franchement, en termes de contenu de jeu proposé, cela me rend réellement fier d’être Suisse, explique-t-il. Il ne manque qu’un but, une occasion qui se transforme. Et à ce moment, ceux qui s’interrogent sur Petkovic ou sur la Suisse n’auraient pas la possibilité de le faire. Seulement voilà: dominer, bien jouer, proposer du jeu, cela ne suffit parfois pas si l’on ne marque pas et si l’on prend un but sur la fin. Quel que soit le niveau, le football est ainsi, même si c’est injuste.»

Le cas Petkovic? «Il fait passer son message auprès de ses joueurs, c’est évident, assure Comisetti. Ceux-ci adhèrent, sinon nous ne verrions pas le contenu proposé sur le terrain depuis des années déjà. Le problème, c’est qu’il a en dehors une image de quelqu’un qui est froid, pas chaleureux, comme s’il ne se concentrait que sur son équipe en négligeant le reste. C’est toujours mieux que d’autres entraîneurs parfois, qui n’ont aucun contenu à proposer, mais qui savent se vendre. Mais il paie cela, oui.»

À Petkovic, on ne pardonnera donc rien, pas comme à Hitzfeld, qui avait raté la qualification à l’Euro 2012 sans que son aura ne soit remise en cause. Condamné avant d’être jugé, Vladimir Petkovic? Un peu, oui. Parce que jusqu’à présent, les résultats se conjuguent avec une philosophie de jeu qui n’existait pas.

Sur un siège éjectable?

«Oui, le boulot est fait, dit encore Alex Comisetti. Et pourtant, en dehors, j’ai le sentiment que cela part dans tous les sens. Je ne crois pourtant pas qu’il faille tout remettre en question sous prétexte que la communication de Petkovic ne plaît pas à tout le monde. Je crois au contraire qu’avec la qualité de jeu qui est celle de l’équipe de Suisse le plus souvent, ces interrogations ne devraient même pas surgir. Il ne faut pas oublier que la Suisse est la Suisse. Mehmedi a une occasion en or au Danemark quand il arrive seul, il la manque, c’est la différence entre un très bon joueur et un joueur de classe mondiale, ce qui ne court pas les rues en Suisse. Et puis il a fallu composer sans Shaqiri qui, dans un tel match, sait se montrer décisif par un geste ou une passe. Il l’a fait contre le Honduras en 2014, contre la Pologne en 2016, contre la Serbie en 2018. Sauf qu’en Suisse, nous n’avons pas d’autres Shaqiri.»

Le fantôme de Shaqiri qui s’agite, c’est un prétexte de plus pour fustiger un manque de gestion de sa «star» par Petkovic, qui n’aurait pas su le convaincre de venir aider les siens il y a un mois, avant que le joueur ne se blesse.

Le résultat est là. Une Suisse et un sélectionneur obligés de battre l’Irlande ce mardi. Pour se donner de l’oxygène. Tout autre résultat placerait-il Petkovic sur un siège éjectable? L’ASF a déjà dit qu’il serait sur le banc en cas de barrage. Mais pour poursuivre son travail avec un minimum de crédit, le sélectionneur sait qu’il a besoin de ce succès-là.

Cette ballade irlandaise vaut cher pour la Suisse et Petkovic. Fausse note interdite.