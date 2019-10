«Cet échec sportif ne change rien à nos relations»

Valon Behrami (34 ans) et les dirigeants du FC Sion se sont réunis cette semaine pour trouver un accord en vue de leur séparation immédiate. Arrivé en juillet dernier dans le club valaisan de Super League, le joueur disposait d'un contrat jusqu'à l'été 2021. Il n'a toutefois que très peu joué avec la première équipe sédunoise, entraînée par Stéphane Henchoz. Lors des neuf premiers matches de championnat, il n’a passé que 300 minutes sur le terrain. «Valon a exprimé sa déception de ne pas pouvoir utiliser l’entier de son potentiel et d’apporter sa grinta habituelle sur le terrain», a déclaré le président Christian Constantin. «Il sera toujours le bienvenu en Valais et cet échec sportif, car c’en est un, ne change rien à nos relations. J’ai d’ailleurs apprécié l’honnêteté de Valon, qui est le premier malheureux de la situation.»

De son côté, le joueur ne sent pas encore prêt à mettre un terme à sa carrière. «Notre histoire était bien partie, mais plusieurs raisons ont conduit à la situation actuelle. Afin de se quitter de la meilleure des manières, nous avons pris la décision commune d’y mettre un terme aujourd’hui. Je souhaite à l’équipe et au club tout le meilleur pour la suite. Je sens que la meilleure décision pour moi est de poursuivre ma route ailleurs, sans regrets», a assuré le Tessinois.