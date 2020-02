Cespedes prolonge à Servette

Enfant du club, le milieu de terrain de 24 ans compte 682 minutes de jeu à son actif cette saison - 14 matches de Super League et 2 en Coupe Suisse.

Homme de base du onze d’Alain Geiger jusqu’à fin septembre, celui qui dispute sa première saison au plus haut niveau helvétique se plaît à Genève.

«Je suis très heureux de prolonger mon aventure au Servette FC, a-t-il déclaré. Je suis ici à la maison et évoluer pour le club de ma ville, mon club, au plus haut niveau est une immense fierté. Je me concentre désormais entièrement sur les prochaines échéances du club et le gros choc qui nous attend dimanche à Saint-Gall.»