Carouge veut redevenir le dauphin cantonal

Un classement, c’est le plus implacable des juges. Celui de 1re Ligue dit au moins une chose: Étoile Carouge, leader pour l’hiver (reprise début mars), va bien. Le constat s’avère d’autant plus remarquable que le club a changé de président l’été passé. Pierre-Alain Brodard, après quatorze ans de bons et loyaux services, a fait place à Michael Palma; et à de nouvelles ambitions. «J’ai envie de revendiquer cet objectif qui consiste à être clairement la deuxième équipe du canton derrière Servette, lance le nouveau boss de 36 ans. On a envie de se battre pour cette place qui, historiquement, est la nôtre.»

Un homme dynamique



Voilà qui est dit. Sans morgue, mais avec conviction. «Quand on parle de Challenge League à terme, les gens rigolent doucement, constate Michael Palma. Mais si on continue à se développer, à se professionnaliser en termes de structures et de fonctionnement, c’est possible.» Discours mégalo d’un dirigeant qui découvre le milieu boursouflé d’ambitions déplacées? Non. Juste l’envie d’un homme dynamique qui, s’il ne possède en effet aucune expérience dans le foot, veut miser davantage sur le savoir-faire que le porte-monnaie.

S’il avoue être «le plus gros sponsor» du club, s’il met volontiers la main à la poche pour un camp d’entraînement, les primes de victoire ou un repas d’équipe, Michael Palma ne veut pas qu’on le prenne pour un mécène. Pas question d’y laisser une fortune, ni d’impliquer Mirabaud dont il est l’un des principaux cadres. «À part Credit Suisse avec l’équipe nationale, aucune banque ne met 1 balle dans le foot. C’est moi qui joue le rôle du chevalier blanc.»

La mission? Éponger une dette d’environ 200 000 francs, maintenir à flot un budget de quelque 1,2 million, le tout en construisant un édifice sportif le plus solide possible. Avec succès jusqu’ici: «Par rapport à la saison passée, on a un effectif avec plus d’expérience, de richesse et de qualité», se félicite l’entraîneur Jean-Michel Aeby. Piero Costantino, directeur sportif depuis la relégation de 2016, souligne aussi une évolution: «Le club, qui ne naviguait pas sur des eaux très stables sur le plan financier, va mieux. J’aime le discours visionnaire et ambitieux du président, mais nous gardons les pieds sur terre. Un retour en Challenge League ne relève pas de l’utopie, mais il faut bien s’entourer et laisser le temps aux gens.»

Du temps, Jean-Michel Aeby, qui avait fêté comme joueur les promotions en LNB (1984) puis en LNA (1997) avec son club formateur, en a. Et comme le technicien connaît la musique, il ne s’emballe pas. «On veut se qualifier pour les finales de promotion mais, à partir de là, on sait que tout est aléatoire. Donc on doit renforcer notre mental, jour après jour, match après match, pour devenir une machine de guerre qui ne dérapera pas le jour J.»

Une joyeuse pression

Le sport a ses lois que certains rêves ignorent. «Quand Piero (ndlr: Costantino) et Jean-Michel (Aeby) me disent que l’objectif c’est les finales, même s’ils n’aiment pas ça, je leur réponds que non, c’est la promotion», rigole Michael Palma. Une joyeuse pression qui, jusqu’ici, ne perturbe surtout pas l’équipe. «On est super heureux de vivre ce qu’on vit, témoigne Tibert Pont, fils de Michel, l’un des acteurs de la promotion en LNA de 1977. J’ai d’autant plus de plaisir que ce club fait partie de mes racines familiales. Ce nouveau défi, c’est ce qui m’a donné la force et l’envie de continuer. La stabilité paie, le groupe se sert des moments durs qu’il a traversés la saison passée.»

Nouvelle vie, nouvelles ambitions. Étoile Carouge, s’il tient à garder les pieds sur terre, caresse des espoirs certains. (nxp)