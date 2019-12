Carlo Ancelotti à Everton: c'est signé!

Onze jours seulement après avoir été démis de ses fonctions par le club italien, quelques minutes après une victoire 4-0 contre Genk qui le qualifiait pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions, Ancelotti rebondit dans un championnat qu'il connait bien.

Il a déjà entraîné Chelsea pendant deux ans (2009-2011), remportant le doublé championnat-Coupe d'Angleterre la première année. Avec Everton, l'ancien milieu de terrain retrouve un club aux couleurs très similaires, mais au profil très différent.

Excited to share the news that I am joining Everton FC. I am delighted to be back in the Premier League and to be part of this historic club. Thank you for your trust in me. #WelcomeMrAncelotti #EFC #COYB pic.twitter.com/13yhM5iHnK