Boucher à Nyon, Julien Jemmely est le meilleur buteur suisse de 2e ligue

Transféré de Kaiserslautern à Genolier

Dans sa première vie de buteur, Julien Jemmely s’était imaginé un destin de footballeur professionnel, un monde qu’il a pu côtoyer en partie dans sa carrière. Très vite repéré, l’enfant de Genolier a suivi un cheminement classique qui l’a conduit à la Pontaise, où l’espoir a fait ses classes jusqu’en M18 du LS. Sans pour autant jamais recevoir sa chance en 1re équipe. Après une courte escale à Malley et 18 mois à Nyon, en 1re ligue, le géant vaudois n’avait pas hésité à tenter sa chance à l’étranger. Direction Kaiserslautern, où il intègre alors l’équipe réserve. «J’ai voulu jouer la carte du foot à fond pour voir jusqu’où cela pouvait me conduire, explique- t-il. J’ai été semi-pro pendant deux ans. Je n’ai fait que ça sans pour autant gagner des millions! Comme Kaiserslautern voulait absolument remonter, j’ai senti que c’était bouché pour moi. Au final, j’ai disputé trois matches amicaux en équipe fanion.»

À l’époque, l’international des M18 helvétiques côtoie en sélection Sommer et Djourou notamment. «Une carrière tient à peu de chose. Il m’a peut-être manqué le dernier petit truc pour m’imposer plus haut. S’il y avait par exemple eu deux attaquants blessés dans la une, peut-être serais-je en Bundesliga aujourd’hui. Qui sait…» Mais en 2010, Jemmely retrouve le club de ses débuts et abandonne ses rêves de grandeur. Sans regret. «En Allemagne, ils voulaient me garder mais d’un autre côté, il y avait l’entreprise familiale dans laquelle je voulais m’investir… Une fois que la décision a été prise, j’ai facilement réussi à tourner la page.» Pour le plus grand bonheur du FC Genolier-Begnins depuis huit ans.