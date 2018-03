Bojan Dimic, l’homme que tout le monde aime à Genève

C’est bien connu, à titre posthume, tout le monde nous aime. Mais la chance de Bojan Dimic est de ne pas devoir attendre de se retrouver les deux pieds dans la tombe pour faire l’unanimité. Rares en effet sont les personnes à attirer autant d’éloges de leur vivant que le nouvel entraîneur du Servette FC. À Genève, chacun ou presque le connaît. Pour l’avoir vu grandir, pour l’avoir vu jouer ou pour l’avoir affronté sur un terrain. Et, à chaque fois, du propos émanent les mêmes mots: humilité, lucidité, sincérité, gentillesse… «Bojan, c’est le genre de mec que tu as à chaque fois plaisir à revoir, même quinze ans après, sourit Fabien Pizzinat (frère de Lionel), qui a évolué à ses côtés à Chênois au début des années 2000. C’est une grande personne, quelqu’un de toujours positif, dans le foot comme en dehors. Il est souriant, heureux, peu importe la situation.»

Qu’ils se soient frottés à sa technique délicieuse dans l’entrejeu ou qu’ils aient partagé un vestiaire avec lui, tous les acteurs du foot genevois ont un bon mot pour le successeur de Meho Kodro. «Bojan a les deux pieds bien ancrés sur terre, résume Bruno Codeas, actuel entraîneur du FC Lancy. On se connaît depuis l’âge de 11 ans, soit au moment où nous étions les deux étrangers de la sélection genevoise, et il n’a pas changé en trois décennies. Il est toujours posé, ouvert, sympa, fidèle à de vraies valeurs humaines.»

Une trajectoire tortueuse

Bojan Dimic accepte volontiers ces compliments qui le touchent. «On m’a effectivement toujours dit que j’étais gentil, sourit-il. Je suis comme ça depuis tout petit, c’est mon trait de caractère. Je le tiens de mon grand-père, une personne un peu centrale de ma vie.» Gentil, oui, mais pas «Bisounours» non plus, maintenant qu’il est «quadra». «Disons que j’ai souffert de l’être, oui, alors avec l’âge, j’ai appris à faire la part des choses. Il est toutefois clair qu’il y a des trucs que je n’ai pas vu passer, car j’ai été un peu naïf. Mais dans la vie, tu apprends.»

Lui l’a fait à chaque étape. Certainement que l’aventure à la barre du SFC enrichira aussi son parcours personnel, qui l’a vu bosser à Chênois, au Grand-Lancy et à Lancy. Reste que pour l’heure, et même s’il sait combien les semaines à venir peuvent donner un autre élan à sa carrière, le bon «Bobo» n’entend pas se laisser griser. L’homme sait trop bien tout ce qu’il a traversé avant de tenir les rênes du plus grand club du canton, pour ne pas perdre les pédales ou se voir trop beau.

Derrière ses yeux clairs et sa tête bien faite se cache en effet une trajectoire tortueuse, marquée par de sérieux sacrifices et par une longue période au chômage. «Le cerveau plongé dans le foot, je n’ai pas vu grandir mes enfants (ndlr: deux filles de 20 et 14 ans, ainsi qu’un garçon de 17 ans) et c’est un vrai regret, confie-t-il aujourd’hui. J’espère qu’ils ne m’en veulent pas et qu’ils ne m’en voudront pas. Sans doute ai-je été trop pro par moments pour de la Ligue B ou de la 1re Ligue, mais je ne pouvais pas concevoir les choses autrement.»

Une passion énorme

Le perfectionniste Bojan Dimic a le mérite de la franchise, une autre de ses qualités. «Il est loyal, dévoué», relève Tibert Pont. Mais oui, il s’est laissé embarquer par l’étincelle qu’il nourrit pour le ballon rond, parfois au détriment de ses proches. «Il aime le jeu comme personne, relève Codeas. Pour entreprendre tout ce qu’il a entrepris, il faut nourrir une passion énorme. Bojan dort, mange, vit football. Je ne suis pas étonné de le retrouver là où il est désormais. Il a le profil pour réussir à Servette.»

Le Serbe d’origine, mais véritable Genevois – il suffit d’écouter son accent – est plus qu’un technicien d’avenir. Il est un leader dans l’âme, un vrai meneur d’hommes. «Sur le terrain, c’était un grand frère, insiste Fabien Pizzinat. Il avait la classe, il tirait tout le monde vers le haut.» Et c’est ce qu’il doit faire au présent, son survêtement grenat sur le dos. Pas un souci, a priori. «Gamin, j’aidais ma sœur, puis mes cousins pour les devoirs, etc. Cela a forgé mon caractère, m’a obligé à prendre mes responsabilités. J’aime aider les autres, je vais naturellement vers les gens.»

Perçu différemment

Bojan Dimic s’étonne néanmoins qu’en dix jours le regard des autres ait changé sous prétexte qu’il est devenu le coach No 1 du SFC. «Je sens qu’on me perçoit différemment et ça me gêne, car je suis toujours le même», insiste-t-il. Qu’il soit coach «ad interim» ne constitue cependant pas un frein à ses ambitions. «Je suis un ambitieux raisonné, s’exclame-t-il. À mes yeux, les matchs qui viennent sont une belle opportunité de voir ce dont je suis capable, de voir si un groupe est prêt à me suivre dans les circonstances actuelles. Il n’y a pas meilleure école. Après, si au mois de juin, on me dit «OK, tu as deux ans pour faire monter Servette en Super League», alors oui, je considérerai que c’est la chance ma vie.»

L’ancien milieu de terrain ne recule pas devant les défis. Il n’est pas non plus effrayé par la pression. Ce qu’il a vu à vingt ans, au moment où il a dû rentrer en Yougoslavie pour effectuer son service militaire (1995-1996), l’a marqué au fer rouge. «Depuis, hormis le fait qu’il arrive quelque chose à ma famille, plus rien ne me fait peur, souffle-t-il. Simplement car il n’y a rien de comparable à ce que j’ai vécu là-bas.» Alors imaginez son état d’esprit à la veille d’un déplacement à Winterthour.

«Une rare intelligence de jeu»

Quiconque a baigné dans le football genevois a rencontré quantité de joueurs affirmant avoir eu le talent pour réaliser une très grande carrière, sans y être toutefois parvenus. À croire que les Lionel Messi et Cristiano Ronaldo peuplent la région. Pour tout dire, on les attend encore. Mais là, avec Bojan Dimic, on tient un bonhomme qui aurait pu aller plus haut. «Quand tu débutes à 16 ans en LNB, c’est forcément que tu as quelque chose en plus, remarque Bruno Codeas. Bojan, qui avait déjà un physique très précoce, avait toutes les qualités pour évoluer dans l’élite. Il a notamment toujours possédé une vision du jeu au-dessus de la moyenne.» Ainsi qu’un sens de l’anticipation et un maniement du cuir qui lui permettaient de sortir du lot.

«Dimic avait cette capacité de s’adapter à tous les postes et faisait du bien autant défensivement qu’offensivement, enchaîne Fabien Pizzinat. À sa rare intelligence de jeu s’ajoutaient des pieds magnifiques et une formidable mentalité.»

Seule une conviction de jeunesse qu’il regrette aujourd’hui – ne pas avoir pris son passeport suisse avant les années 2000 – a peut-être empêché le désormais «quadra» d’aller tutoyer les meilleurs joueurs du pays. «À mon époque, il n’y avait pas l’arrêt Bosman, se souvient-il. Il était plus difficile de se faire une place. Longtemps, j’ai dit qu’un papier ne pouvait pas m’empêcher de réussir. Mais il aurait sans doute pu m’aider…»

Des touches, «Bobo» en a pourtant eu, ici comme à l’étranger. «En 1993, par exemple, j’aurais dû disputer un 8e de finale de Coupe de Suisse contre Zurich, rappelle-t-il, mais j’ai été frappé par la varicelle. Après le match, j’ai appris que Fredy Bickel (ndlr: alors directeur sportif du FCZ) était venu me superviser…»

Impossible pourtant de percevoir de regrets dans la voix de Bojan Dimic. L’homme est fier de son parcours et fier d’être aux commandes du Servette FC. «C’est un véritable honneur, tant je ne m’y attendais pas, dit-il. Un vrai bonheur, même, car malgré mon nom, je me sens profondément Suisse, je suis un vrai Genevois. Le Cé qu’è lainô, je le chante la main sur le cœur. Et ce n’est pas une image.»

Après la guerre, après le chômage, Post Tenebras Lux pour «Bobo». Et pour Servette aussi? A.CE.

