Blatter menace d'attaquer la Fifa et Infantino

L'ancien patron de la Fifa Sepp Blatter a affirmé mercredi dans un entretien qu'il avait l'intention de poursuivre l'instance dirigeante du football mondial et son président actuel Gianni Infantino pour avoir diffusé de «fausses informations» et porté atteinte à sa réputation.

«Je vais engager des poursuites judiciaires contre Gianni Infantino et la Fifa, a assuré Blatter au magazine suisse «Weltwoche». J'en ai assez. Trop, c'est trop.»

Le dirigeant suisse, âgé de 83 ans, est suspendu depuis 2015 en pleine Fifagate, un gigantesque scandale de corruption au sein de l'instance dirigeante du football.

Une «représentation mensongère» des faits

«Les informations et les différentes déclarations de la Fifa à propos de mes revenus sont fausses et ont donc porté atteinte à ma réputation», a assuré Blatter dans un entretien à l'hebdomadaire suisse. Le Valaisan estime que le Fifa a diffusé «de fausses informations et une représentation mensongère» des faits.

Blatter a notamment contesté les allégations selon lesquelles, à la suite de la Coupe du monde 2014 au Brésil, il aurait reçu une prime de 12 millions de francs suisses (environ 10,5 millions d'euros). «L'information selon laquelle j'ai reçu ce bonus est fausse», a-t-il ajouté.

Il a également estimé que de fausses allégations avaient été faites au sujet de sa retraite et a déploré que la Fifa n'ait pas restitué ses biens, confisqués après sa suspension, notamment une précieuse collection de montres et des documents personnels. «La façon dont mon successeur m'a traité est incompréhensible, étant donné qu'il a repris une organisation très rentable», a-t-il déclaré.

