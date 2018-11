Bernhard Heusler veut faire évoluer l’ASF

L’ambiance était à la bonne humeur, samedi à Muri, dans le canton de Berne. L’ASF et son président central Peter Gilliéron y ont reçu Bernhard Heusler, ancien président du FC Bâle, qui a effectué avec son associé Georg Heitz (du cabinet HWH) un audit de plusieurs mois sur la situation de la Fédération sportive la plus puissante de Suisse.

«L’idée est de comprendre pourquoi l’ASF souffre d’un problème d’image, alors que les résultats sportifs sont incroyablement bons», a commenté l’homme d’affaires, qui a reçu cette mission au sortir de la Coupe du monde et de ses multiples polémiques. «Mais attention, il ne s’agit pas d’une entreprise d’assainissement d’une structure malade, surtout pas. Durant l’audit, nous avons trouvé des gens motivés, enthousiastes. L’atmosphère générale à l’ASF est bonne, les excellents résultats sur le terrain ne sont pas le fruit du hasard, ils découlent d’une organisation qui tient la route. Mais il y a un potentiel d’amélioration et c’est là que je veux en venir», a continué le Bâlois de 54 ans.

«Gros changement»

Parmi les propositions de Bernhard Heusler, la plus importante est sans doute la création d’un poste de «directeur sportif de l’équipe nationale», en charge de toutes les questions liées à la Nati. «On peut aussi l’appeler différemment, ce n’est pas très important. Ses missions seraient de décider au sujet de tout ce qui concerne le domaine sportif. Il aiderait à choisir le sélectionneur et il aurait la tâche de le diriger au quotidien. Il serait responsable pour tout ce qui a trait au football, mais aussi à l’encadrement, aux primes, à l’organisation générale. Il fixerait les objectifs sportifs et communiquerait sur tout l’aspect sportif.»

Ce poste est inspiré de celui qu’occupe Oliver Bierhoff avec l’Allemagne et Bernhard Heusler n’a pas caché qu’il s’agissait d’une source d’inspiration. Aucun nom n’est soufflé pour l’instant en ce qui concerne le poste à créer autour de l’équipe de Suisse mais le profil d’Adrian Knup, par exemple, semble très indiqué pour ce poste. Bernhard Heusler a balayé une question le concernant à ce sujet: «Ce ne serait pas du tout sérieux et professionnel de ma part de dire que je suis la personne idéale pour ce poste, alors que je fais l’audit!»

La fonction de «délégué aux équipes nationales», jusqu’ici occupée par Claudio Sulser, va donc disparaître. «Oui, les deux postes ne sont pas compatibles», a confirmé Peter Gilliéron, sans entrer dans les détails. «Désormais, le directeur sportif sera rattaché à l’ASF et plus à la Swiss Football League. Il s’agit d’un gros changement par rapport à maintenant», avait indiqué Bernhard Heusler un peu plus tôt.

Une autre proposition d’importance est d’investir dans un véritable centre d’entraînement pour l’équipe de Suisse. A l’instar de Clairefontaine en France et de Tubize en Belgique, la Nati devrait avoir un «chez elle», où les terrains seraient tout le temps bons et où elle pourrait s’entraîner dans des conditions adéquates. Pour l’heure, suivant la partie du pays où elle joue, l’équipe nationale trouve des terrains dans les environs, qui ne sont pas toujours de très bonne qualité.

«Le football a changé»

«Nous avons quelques moyens financiers et il y a des possibilités en Suisse», a admis Peter Gilliéron. «Il s’agit de notre proposition la plus visionnaire», a cependant concédé Bernhard Heusler. Ce centre d’entraînement ne sortira ainsi pas de terre dans les prochains mois, mais la réflexion n’en est pas moins bien avancée. «Le football a changé en vingt ans. Aujourd’hui, les internationaux évoluent dans des clubs de haut niveau, ils s’entraînent sur des billards toute l’année. Les conditions avec l’équipe de Suisse doivent être à la hauteur, il ne doit y avoir aucune excuse dans la préparation d’un match», a continué l’ancien président du FC Bâle.

Moins important pour le public, le Bâlois a également proposé à l’ASF de bien séparer la stratégie de communication globale et le travail médiatique autour de l’équipe nationale. «L’intérêt autour de l’équipe est grand, avec les journaux, les télévisions, les réseaux sociaux… Il faut renforcer ce secteur spécifique, ce n'est pas le même travail», a indiqué Bernhard Heusler.

Peter Gilliéron a indiqué que l’ASF était «très contente de ce rapport, qui a beaucoup de valeur». «Nous voulons mettre ces propositions en œuvre le plus vite possible. En mai, tout doit être sous toit, pour ce qu’il est possible de faire en quelques mois bien sûr. D’ici-là, nous n’avons que deux matches de l’équipe nationale en mars, donc c’est jouable». (nxp)