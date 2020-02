Avenir de Petkovic: on saura demain

Aux commandes de l'équipe de Suisse, Vladimir Petkovic participera à son troisième tournoi majeur l'été prochain. Le «Mister» a, à deux reprises, passé l'épreuve des poules en France, en 2016, et en Russie, en 2018. Il espérera faire au moins aussi bien lors de l'Euro 2020, qui lui a réservé un groupe compliqué (Pays de Galles, Turquie et Italie), mais aussi de longs déplacements pas forcément simples à gérer.

Ce Championnat d'Europe au format inédit, disséminé dans douze villes différentes en Europe, sera-t-il son baroud d'honneur à la tête de l'équipe nationale? Vladimir Petkovic rempilera-t-il, au contraire, et signera-t-il un contrat lucratif sur la route du Mondial hivernal au Qatar (du 21 novembre au 18 décembre), lui qui touche actuellement près d'un million de francs par saison et obtiendra, s’il paraphe une nouvelle entente, une jolie augmentation? Ce devrait être la deuxième option, selon «Blick».

L'Association suisse de football répondra, mardi après-midi, dans sa maison de Muri à ce secret de polichinel. Les pontes de l'ASF et son président Dominique Blanc ont toujours été clairs. L'ancien entraîneur des Young Boys, de la Lazio ou encore du FC Sion était leur priorité et ils voulaient mettre les choses au clair bien en amont de l'Euro, histoire de ne pas laisser leurs joueurs dans le flou.

L'excellent bilan de Petkovic

Le natif de Sarajevo (56 ans) présente un bilan quasiment parfait à la tête de l'équipe de Suisse. En 60 matches, il a mené les siens à 34 victoires, 10 nuls et 16 défaites – dont deux aux penalties… – seulement. Il est également l'égal de la légende Köbi Kuhn, qui a coaché la «Nati» lors de trois tournois majeurs. Petkovic est, de plus, très apprécié de ses joueurs et a toujours su fédérer un groupe aux origines multiples.

Si la Suisse devait se chercher un nouveau sélectionneur dans les prochains jours, elle n'est pas sûre du tout de ce qu'elle arrivera à dénicher, même si le poste est désormais prisé et prestigieux. Avec Vladimir Petkovic, en revanche, elle est en terrain connu et les résultats plaident largement pour une prolongation de la collaboration, quitte à devoir faire un effort financier. Réponse dans quelques heures.

Robin Carrel