Avec Petkovic, la Suisse choisit qualité et continuité

Peut-être que dans quelques mois, dans la tourmente d’un Euro 2020, l’équipe de Suisse connaîtra des jours sombres. Elle pourrait bien ne pas sortir de la phase de groupe, ou alors échouer encore une fois à briser son plafond de verre en calant au stade des huitièmes de finale. Tout est possible, le meilleur également, une place en quart de finale, voire mieux si l’on veut vraiment rêver. Mais dans tous les cas, cela ne devrait rien remettre en question du travail accompli par Vladimir Petkovic jusque-là. Ni de son boulot jusqu’au Mondial 2022 à la tête de l’équipe de Suisse.

Dans l’absolu, la prolongation de contrat qui est intervenue ce mardi n’a rien d’une garantie de résultats. Non, ce nouveau contrat dit deux choses. D’abord que Vladimir Petkovic voulait continuer le travail entrepris. Ensuite que dans cette pesée d’intérêts, ceux de l’équipe de Suisse, l’ASF et son nouvel homme fort, Pierluigi Tami, sont arrivés à la conclusion que le sélectionneur actuel était le meilleur atout pour l’équipe nationale.

Et puis tout est limpide. Si la Suisse se qualifie pour le Qatar, Petkovic sera sélectionneur jusqu’au 31 décembre 2022 (la Coupe du monde aura lieu en novembre et décembre). S’il faut passer par les barrages ou si la Suisse devait rater le coche, ledit contrat pourrait prendre fin avant. Simple. Efficace.

Résultats inattaquables

Il y en aura toujours pour chercher des poux dans la tête du «Mister», malgré cette ligne que se tracent en commun le sélectionneur et l’ASF. Petkovic ne serait pas assez glamour, trop taiseux, pas assez suisse pour certains… Tous évitent soigneusement de parler des résultats obtenus depuis plus de cinq ans. Parce que sur ce plan, à moins de tordre la réalité, le Monsieur est inattaquable. Tout juste les plus amers s’accrocheront-ils à ce huitième de finale du Mondial russe, perdu contre une Suède qui n’avait rien d’effrayant.

C’est vrai, mais au moins Petkovic a-t-il atteint cette étape-là de la compétition, soit l’objectif minimum fixé par l’ASF. C’est toujours mieux que Hitzfeld en 2010 (après avoir commencé par une victoire contre l’Espagne), sans oublier le fiasco des éliminatoires de l’Euro 2012 que la Suisse ne verra jamais. On rappelle au passage que les mêmes qui s’étonnent d’un contrat prolongé aujourd’hui, sont ceux qui applaudissaient des deux mains quand l’ASF de l’époque avait reconduit contre toute logique, financière ou sportive, en mars 2011 dans l’urgence et sous la pression de l’Allemand le bail d’Hitzfeld, après un misérable 0-0 à Malte (amical) et avant un autre nul 0-0 médiocre en Bulgarie. Passons.

Le rappel de Tami

Pierluigi Tami, le directeur des équipes nationales, l’a rappelé lui-même: «Sur le plan des résultats, Vladimir Petkovic est le meilleur sélectionneur de l’histoire et pour nous, il était clair dès le début que nous voulions continuer avec lui.» Voilà qui a le mérite de la clarté.

Dans la balance, tout penchait en faveur de l’actuel sélectionneur. Tout ce qui est essentiel en tout cas. Les résultats? Ils sont là: trois qualifications pour les grands tournois de suite (et sans participation d’office comme en 2008), sans oublier le Final Four de la Ligue des Nations en prime en 2019. Personne n’a fait mieux. Sur le plan du jeu? Les progrès sont immenses, la Suisse a décidé avec Petkovic de prendre son destin en mains, de moins spéculer, de plus jouer.

Mais c’est surtout dans la vision de l’avenir que l’ASF et «Petko» se rejoignent totalement. Au lendemain du Mondial 2018, il a été décidé d’anticiper le devenir de la sélection et de rajeunir les cadres. Ce travail a été fait avec une logique claire et nette, parfois avec des grincements de dents de vieux grognard égaré (Behrami), mais toujours pour le bien de la sélection. Le tout avec l’adhésion de tous les joueurs cadres, n’étaient les états d’âme momentanés d’un Shaqiri en mal-être à Liverpool. Avec Petkovic, la Suisse sait où elle va.

«Je suis fier de poursuivre le travail»

C’est Dominique Blanc, le président de l’ASF, qui a ramassé l’instant dans une formule lapidaire. «Pourquoi prolonger Vladimir Petkovic?, s’est-il interrogé. Parce que Petkovic c’est la qualité et la continuité.»

Le Mister a souri, presque gêné, assurément reconnaissant. Avant de mettre ses mots sur le sujet. «Je suis fier de poursuivre le travail, a-t-il souri. Je suis fier de mon équipe et de tout ce qui a été accompli jusque-là. En 2014, quand j’ai repris la Suisse, je ne m’imaginais pas être encore là aujourd’hui et même jusqu’en 2022. Mais nous avons progressé tous ensemble et les perspectives d’avenir sont très positives pour devenir encore plus fort dans le futur. Il n’y avait aucune raison pour que je ne continue pas mon travail à la tête de la sélection.»

En réalité, la Suisse aurait eu beaucoup plus à perdre qu’à gagner en laissant en suspend la question de son sélectionneur. Partir à l’Euro 2020 et voir après, en fonction des résultats? Cela peut impliquer des effets pervers chez certains internationaux et c’est un possible vide, en cas de séparation, qu’il aurait fallu combler dans l’urgence. Au moins les choses sont-elles claires désormais. Et puis ce n’est pas comme si le Bayern, la Juve ou le Real s’intéressaient de près à Petkovic. Pour lui aussi, un tien vau mieux que deux tu l’auras.

Il se dit qu’il a obtenu une légère augmentation de son contrat. Et que les primes aux résultats (qualification au Mondial, Final Four de la Ligue des Nations, résultats en compétition) seraient revues à la hausse. D.V.