Angleterre-Suisse: pas de noir et blanc chez nous

On a salué lundi, l’initiative de Sky Sports qui, pour célébrer l’anniversaire de l’association antiraciste «Kick It Out», a décidé de diffuser en noir et blanc les 25 premières secondes de l’Angleterre-Suisse de ce soir (21 heures).

On aurait pu s’attendre à ce que les écrans suisses soient donc eux aussi, durant ces quelques secondes, en noir et blanc. Ce ne sera pas le cas. L’image sera en couleur dès le début.

Les internationaux participeront à l'hommage

Dans les faits, Sky Sports diffusera sur son propre signal (pour la Grande-Bretagne) les images en noir et blanc durant 25 secondes, mais enverra à l’international une image en couleur depuis le coup d’envoi. Selon nos informations, l’idée de s’associer pour ce bref instant à l’hommage de Sky Sports n’a pas été retenue par la SSR.

À noter que les internationaux, eux, participeront activement: durant l’échauffement, ils porteront un T-shirt «Kick It Out». (nxp)