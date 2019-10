Alex Schalk: deux matches pour un doigt

La sanction est tombée. Alex Schalk, qui s’était fait l’auteur d’un doigt d’honneur en direction du gradin nord de Tourbillon après avoir ouvert le score à la 34e minute du match contre Sion samedi passé (score final 1-1), a écopé de deux rencontres de suspension pour son geste et malgré ses excuses. La Commission de discipline de la Swiss Football League, condamnant a posteriori l’acte «insultant et grossier» de l’attaquant servettien, a appliqué un «tarif» logique. En 2012, Josip Drmic, alors jeune attaquant du FC Zurich, avait écopé de la même peine après s’être fendu d’une «action» similaire à la Pontaise.

Il serait étonnant que le Servette FC fasse recours contre cette décision – il a deux jours pour le faire. Quoi qu’il en soit, Alex Schalk manquera à l’appel ce dimanche à la Praille pour la venue de Young Boys en championnat. C’est un peu ballot, quand on sait que le Hollandais venait de réaliser son meilleur match de la saison. Et c’est encore plus dommageable si l’on songe au fait que l’entraîneur Alain Geiger ne regorge pas de solutions offensives en l’absence de Koro Koné, blessé.