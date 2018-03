Achille le chat désigné pronostiqueur officiel

Achille, un chat blanc et sourd qui vit dans le Musée de l'Ermitage à St-Petersbourg, a été choisi comme pronostiqueur officiel de la Coupe du monde en Russie (14 juin-15 juillet). «Achille disposera d'un pass officiel de fan», a précisé l'attachée de presse du fameux Musée, Mary Khaltunen, à l'agence de presse R-Sport.

Achilles the cat, who lives in the Hermitage in St Petersburg, is going to be the official oracle for the World Cup in Russia and predict the outcome of matches. He looks thrilled. https://t.co/zzw7mBxfXH pic.twitter.com/vkTmyrbMSW