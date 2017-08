A dix, Neymar et les siens écartent Toulouse

Le PSG a enchaîné avec une 3e victoire en trois matches. Les Parisiens ont battu Toulouse 6-2 avec deux nouveaux buts de Neymar et malgré l'expulsion de Verrati à la 69e.

François Moubandjé n'a pas franchement passé une bonne soirée au Parc des Princes. Emmené par un Neymar omniprésent, auteur de deux buts et de deux passes décisives, le PSG a martyrisé la défense toulousaine.

Les trois derniers buts du PSG sont en outre magnifiques. Une frappe enroulée dans la lucarne de Pastore, une volée de Kurzawa sur un corner de Neymar et un but de Playstation du Brésilien qui ridiculise l'arrière-garde toulousaine dans ses propres seize mètres.

Les Parisiens sont en tête du classement à égalité avec Monaco et St-Etienne. Mais la démonstration du jour ne laisse que peu d'espoirs aux adversaires des Franciliens.

«Donner un plus»

Unai Emery, l'entraîneur du Paris SG, a estimé à l'issue de la rencontre que Neymar «est venu ici pour donner un plus à l'équipe».

«Neymar a besoin des autres coéquipiers, nous avons beaucoup de joueurs avec du talent. Il est venu ici pour donner un plus à l'équipe. Dans ses deux matches, il a démontré qu'il est important, qu'il a le talent pour l'équipe», a expliqué le technicien espagnol en faisant allusion aux trois buts du Brésilien (1 contre Guingamp et deux contre le TFC).

«C'est pour ça que le club a fait un effort, ce grand effort, et c'est bon pour moi comme coach, pour le PSG, mais aussi pour Paris et pour toute la France», a-t-il ajouté.

«En Espagne, j'ai joué contre Messi, Neymar, Cristiano, c'est difficile, mais tu veux jouer contre eux. C'est bon pour toutes les équipes. Elles ont plus de personnes dans le monde qui regardent, qui regardent où est Guingamp, qui est Toulouse, c'est bien. Après, c'est mieux de l'avoir dans mon équipe que dans les autres équipes...», a conclu Emery.

Neymar, auteur d'un but et d'une passe décisive à Guingamp, a marqué deux fois pour ses débuts au Parc des Princes tout en provoquant un penalty transformé par Edinson Cavani. Il a aussi offert deux passes décisives à Adrien Rabiot et Layvin Kurzawa. (ats/nxp)