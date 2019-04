Vartan Sirmakes s'est engagé avec Martigues

Vartan Sirmakes étend son influence dans le monde du football francophone. Déjà président du Stade Nyonnais et principal soutien financier du FC Stade-Lausanne-Ouchy, l'entrepreneur d'origine arménienne s'est officiellement engagé avec Martigues en cette fin de semaine. «Pourquoi Martigues? Parce que c'est une belle ville», a-t-il déclaré à la presse française avec son style habituel jeudi lors de la soirée de présentation des nouveaux partenaires. Le FC Martigues a longtemps été une place forte du football du sud de la France, avant de connaître des soucis financiers.

«Notre discussion a commencé il y a six mois. On a eu une très bonne relation avec la mairie, mais aussi tout le staff. Nous sommes là pour avancer en tant que partenaire principal. On a une certaine expérience en Suisse, en troisième division, bientôt en deuxième. On va travailler la base, avec les juniors, mais aussi donner de l'ambition à la première équipe», a également commenté le patron du grand groupe horloger Franck Muller, basé à Genthod, tout près de Genève.

Exactement comme avec Stade-Lausanne-Ouchy, Vartan Sirmakes a annoncé qu'il ne serait pas le président du FC Martigues, mais qu'il y placerait des hommes de confiance.

Selon «La Provence», André-Pierre Gignac, Ali Benarbia et Éric Di Meco ont aussi été annoncés comme les parrains du club martégal, actuellement en National 2 (quatrième division), mais qui ambitionne de retrouver au moins la deuxième division. (nxp)