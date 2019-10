Veyrier, la machine est lancée

L'effectif de Veyrier a vraiment fière allure cette saison. Kevin Ben, Alexandre Veuthey et Ludovic Paratte, notamment, font partie de ces joueurs à avoir touché au football professionnel et à s'être décidés de se réunir au FCVS cette année. Personne n'est là pour se prendre la tête, le mot d'ordre est "plaisir", mais avec de tels noms, Veyrier fait forcément partie des bonnes équipes de ce groupe 1 de 2e ligue inter. "On ne va d'ailleurs pas se cacher derrière l'identité villageoise du club pour dissimuler nos objectifs. On veut jouer le haut", assure Kevin Ben.

Reste que la troupe de Daniel Villa avait connu un début d'exercice loin de ses standards, avec cette défaite 3-0 face aux M21 de Servette suivi d'un revers à Monthey. "Commencer par les M21, ce n'est jamais une bonne nouvelle, continue l'ailier. On sait à quoi ressemble leur préparation. Je les ai connues à l'époque. Ils étaient prêts, nous pas forcément. Mais après ces deux défaites, on a su réagir."

Et pour cause, voilà Veyrier invaincu depuis sept rencontres de championnat. Une série qui s'est poursuivie hier soir face à Amical Saint-Prex, grâce à une nouvelle démonstration. Kevin Ben a lui-même inscrit deux buts, après qu'Antoine Innaurato a ouvert le score et que Yoram Teicher l'a aggravé. Avec 19 points engrangés lors de ces sept sorties, Veyrier pointe donc au 2e rang, qu'il a piqué à son adversaire vaudois, mais à bonne distance de l’invincible réserve servettienne.

"Quitte à ce qu'il y ait une équipe devant nous, je suis content qu'il s'agisse de Servette. C'est très bien pour le football genevois", lâche encore le double buteur, qui a également rendu un joli hommage à Daniel Villa, son entraîneur. "Dani, il est lucide. Il sait qu'il dirige bon nombre de joueurs expérimentés, à qui il n'a pas forcément énormément à apporter sur le plan du foot. Par ce respect qu'il a pour nous, nous on en a pour lui, et on l'écoute. Parce qu'il faut le dire, il est très fort en ce qui concerne la motivation. Il trouve aussi les bons mots pour les jeunes. Dani avec Veyrier, ça colle. Et pourvu que ça continue."