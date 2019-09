«Une leçon d’humilité» pour Étoile Carouge

Étoile Carouge est retombé sur terre, face au Stade Nyonnais. Et comment. Il y avait eu la fierté d’avoir tenu tête à Young Boys en Coupe de Suisse (0-1). Puis une série très encourageante sur le plan comptable en championnat (7 points en 3 matches). Mais le néo-promu en Promotion League a lourdement chuté, samedi à la Fontenette (0-4). Renvoyé à ses études par des Stadistes supérieurs de A à Z.

«Le chemin est encore long»

À l’heure de l’analyse, Goeffrey Tréand ne se cachait pas derrière les absences (dont celle du capitaine Matías Vitkieviez, suspendu). Ni derrière un éventuel manque de rythme après deux semaines sans match, alors que les Nyonnais avaient joué le dimanche précédent. «Oh non! Nous sommes simplement tombés contre une équipe bien mieux organisée et inspirée que nous, lâchait l’attaquant stellien. Cette rencontre a fait office de révélateur de tout le travail qu’il nous reste à accomplir pour atteindre les objectifs élevés du club. Et franchement, le chemin est encore long. On a pris une bonne leçon d’humilité.»

«Comme un électrochoc»

À Étoile Carouge de se servir de cette gifle pour évoluer. «J’espère que cette défaite agira comme un électrochoc. Ça peut être un mal pour un bien, poursuivait l’ancien joueur de Servette, de Ne/Xamax et du FC Sion notamment. Nous avons été confrontés à la réalité, à notre réalité. On a clairement notre place dans cette ligue, mais songeons d’abord à l’assurer avant de penser à la première moitié du classement.»