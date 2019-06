UGS est officiellement sauvé!

Et s'il était là, l'exploit de l'année dans le football genevois? Les promotions de Servette, Carouge, OG et du CS Italien sont une chose, mais ce que vient de réaliser UGS est complètement fou. Les joueurs d'Hervé Musquère ont doublé Interstar la semaine dernière et viennent même d'envoyer officiellement le CSI en 2e ligue ce samedi! Leur comeback incroyable est donc une réalité. Eux-mêmes y croyaient-ils encore au début du mois de mai, alors que leur retard était de huit points? Cette saison restera très longtemps dans les mémoires de Gabriel Varela et de ses coéquipiers.

Interstar, très loin de la relégation, s'est sabordé ce printemps, mais UGS est vraiment revenu de nulle part. Après cinq défaites d'affilée pour débuter 2019 est arrivé le premier nul, suivi de deux nouvelles défaites. Un point en huit matches, voilà un bilan catastrophique. Le tournant de la saison est arrivé le 19 mai avec cette victoire sur le terrain d'Interstar. Ont suivi trois victoires avec... 19 buts marqués! Et voilà UGS sauvé, Interstar relégué. Un scénario complètement fou.

