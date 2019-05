Triste dimanche matin pour Meinier

L'US Meinier pouvait sauver sa peau en 3e ligue, même en perdant ce dimanche matin à Champel. Hélas pour Johann Lazzarelli et ses coéquipiers, ils se sont inclinés et Signal-Bernex II est allé s'imposer à Donzelle (2-5). Voilà donc l'US Meinier sous la barre au terme de ce championnat.

«On est un peu déçus, parce qu'on fait un très très bon match dans l'ensemble, mais dans les dix dernières minutes, on a un peu lâché. On est montrés en puissance dans le deuxième tour, mais ça n'a pas suffi. Il y a eu beaucoup de changements d'entraîneurs, de mauvaise cohésion. On a dû prendre des joueurs de la 5e ligue, assembler avec des vétérans et des anciens de la 3e ligue. C'est compliqué le temps que la mayonnaise prenne. On fait un bon deuxième tour, mais ça ne suffit pas et on descend aujourd'hui. Il faut passer à autre chose, c'est la vie. Ce n'est que du foot. C'est comme ça», a réagi Johann Lazzarelli, qui a accepté de passer devant la caméra malgré la défaite. Triste dimanche pour l'US Meinier.

Tous les résultats et classements de 3e ligue (nxp)