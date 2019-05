«Tout ce qui se passe à Meyrin samedi, c'est à nous de l'influencer»

Voilà la dernière journée de 1re ligue, celle où tout se joue! Des dizaines de scénarios sont encore possibles et il n'y aujourd'hui qu'une certitude pour le football genevois: Carouge va jouer les finales. Meyrin et Lancy vont eux s'arracher l'un des derniers tickets samedi aux Arbères (coup d'envoi à 16h) dans un match explosif, avec une crainte: qu'aucun des deux n'y arrive, suivant les résultats de Team Vaud M21 (à Echallens) et de Martigny (face à Carouge), mais aussi de Delémont dans le groupe 2. Bref, il va y avoir du suspense jusqu'au bout. Alors, une ou deux équipes genevoises en play-off? Réponse vers 17h50 samedi.

«Le destin, c’est ce qui va se passer en dehors du centre sportif de Meyrin. Mais le reste, tout ce qui se passe à Meyrin, c’est à nous de l’influencer. Je sens bien mon équipe, très déterminée», a déclaré Jean-Philippe Lebeau avec un bon sens de la formule. L'entraîneur des Jaune et Noir veut voir son équipe jouer à fond pour battre les Lancéens et leur passer devant (43 points contre 45 au coup d'envoi). Tout en espérant des résultats favorables sur les autres terrains, donc.

Meyrin est parfaitement revenu dans la course, maîtrisant bien sa fin de saison. «Ce match face à Lancy est une finale avant les finales, mais on commence à avoir l'habitude: ce sera notre quatrième match décisif consécutif. A YB, on devait absolument gagner. On l'a fait. Même chose contre Chênois. Il n'y a qu'à Carouge qu'on n'a pas gagné, mais on est toujours dans la course, même si ça ne dépend plus de nous à 100%», continue l'ancien emblématique milieu de terrain du Meyrin FC.

Une décision de l'ASF a particulièrement surpris les équipes genevoises cette semaine: celle de faire rejouer le match entre Martigny et Vevey, initialement gagné par les Veveysans. Le MS a invoqué une faute technique et le match a été donné à rejouer. Au final, les Valaisans ont gagné et voilà Meyrin et Lancy en position délicate. De quoi fâcher Jean-Philippe Lebeau? «Fâché, ce n'est pas le bon mot. Disons que je trouve absurde de rejouer ce match. A Vevey lors de notre match, par exemple, nous avons été victimes de décisions absurdes, je garde ce mot, mais il ne s'agissait pas d'une faute technique. On joue sur les mots. Et nous, on apprend un vendredi après-midi, à la veille d'un match que Matt Moussilou et moi-même sommes suspendus pour le lendemain, quatre semaines après les faits... Vous imaginez la préparation du match du samedi? Enfin bref, c'est fait, mais c'est clair que cette décision de rejouer le match entre Martigny et Vevey vient s'ajouter à ces incompréhensions et qu'il y a de quoi être surpris», explique «JPL», qui préfère passer à autre chose et entrer pleinement dans la préparation de ce derby face à Lancy.

A-t-il préparé quelque chose de spécial pour ses joueurs avant cet énorme choc de 1re ligue?« A chaque match il y a une préparation différente. Cette fois encore, je vais trouver quelque chose, mais ce n’est pas parce que c’est un derby contre Lancy ou que c’est un choc décisif. C'est juste que j’aime varier les préparations de match», précise-t-il. Une chose est sûre: Meyrin sera prêt au combat samedi, dès 16h, devant un public espéré nombreux. L'enjeu est d'importance et il faudra garder la tête froide, tout en mettant l'agressivité nécessaire. Bref, la fin d'après-midi s'annonce excitante aux Arbères.

(nxp)