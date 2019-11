Des statistiques de pros au service des amateurs

Adrien Bigler a bien observé les divers projets lancés autour du football vaudois ces dernières années. Certains ont connu le succès, d'autres moins, mais tous ont fini, à la longue, par disparaître. Alors le créateur de Footstats a opté pour sa propre approche pour populariser son application: partir de tout en-bas, franchir les marches les unes après les autres et n'accorder qu'une importance très secondaire au succès que rencontre son projet. Trois ans plus tard, ils sont 25'000 à avoir équipé leur smartphone de cette base de données géante dévolues aux footballeurs amateurs du pays.

«La première année, je recensais uniquement les buts marqués dans une seule catégorie de jeu: la 3e ligue», détaille ce joueur du FC Avenches, qui milite justement en 3e ligue fribourgeoise. Ses coéquipiers et ses amis ont apprécié l'initiative, les curieux également: il a donc fallu satisfaire tout le monde. «D'abord en élargissant mon champ d'action, ensuite en améliorant les prestations.» Plus de statistiques, plus de public. Le cercle vertueux était établi.

«Les amateurs prennent leur activité au sérieux»

Parce qu'au fur et à mesure, Footstats est devenu une plateforme de statistiques franchement détaillée. Vous voulez savoir à quel moment du match votre futur adversaire encaisse le plus de buts? C'est possible. Connaître les hommes en forme qui vont vous faire face? Un système de ranking des joueurs existe pour ça aussi. Des données poussées, habituellement réservées aux professionnels. «C'est tout le concept de l'application. Les footballeurs des talus, même s'ils sont amateurs, prennent leur activité très au sérieux. Parfois autant que des pros. Alors, pourquoi ne pas leur donner les mêmes outils?»

Une comparaison qui s'arrête logiquement lorsqu'il est question de la précision de certaines données. Footstats étant relié grâce à un algorithme aux sites des diverses associations cantonales, il demeure donc tributaire des informations qui s'y trouvent. Impossible, par exemple, de connaître le taux de réussite de passes d'un milieu de terrain ou d'être certain à 100% de l'identité d'un buteur. «La majorité des messages d'utilisateurs que je reçois concerne d'ailleurs ce dernier point. On me fait remarquer que ce n'est pas untel qui a marqué, mais plutôt un de ses coéquipiers. Et vu qu'il faut effectuer ces changements manuellement, ça prend vite beaucoup de temps», continue l'autoentrepreneur, actif dans le développement d'applications mobiles.

Des récompenses pour les meilleurs joueurs?

À ses yeux, Footstats fait donc figure de gigantesque bac à sable. Un projet qui lui permet de se faire la main, d'une part, et connaître, de l'autre. «J'ai tout réalisé moi-même. Je suis simplement passé par un cousin pour m'aider concernant la traduction de l'application en allemand.» Sachant que, même si son service ne rencontre pas un succès égal des deux côtés de la Sarine, il est tout à fait possible de se renseigner en détail sur la saison compliquée qu'est en train de vivre le FC Gravesano-Bedano, lanterne rouge du groupe 1 de 4e ligue tessinoise. Les plus friands en matière de «statistiques des talus»? «Vaud et Fribourg, assez nettement.»

Une dizaine de milliers d'utilisateurs fréquentent la plateforme tous les mois. Parmi lesquels se trouvent quelque 300 abonnées, ayant accès à l'intégralité des services. «C'est un ratio assez faible», reconnaît Adrian Bigler, qui n'en tire pas plus de quelques centaines de francs par mois. «En ce moment, je me trouve dans une phase de réflexion pour savoir dans quelle direction m'orienter. J'ai toujours refusé de noyer les gens sous la publicité, mais cela pourrait assurément me donner un coup de pouce.» Entre autres projets, l'idée d'élire et de récompenser les meilleurs footballeurs de chaque canton germe dans la tête du créateur, tout comme celle de créer une section (type 9GAG) où chacun serait libre de poster des images ou des vidéos en lien avec le foot amateur. Mais comme toujours, Adrien Bigler ne brûlera pas les étapes. Gentiment mais sûrement, Footstats continuera de grandir.