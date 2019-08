Servette FC Chênois a les dents longues

«Nous avons conservé une grande partie de l'effectif, bonifié en sus par l'arrivée de quelques anciennes et de jeunes joueuses. L'objectif est de faire mieux que la saison dernière (4e) et de remporter un titre, championnat ou Coupe»: co-président avec Georges Constantin du Servette FC Chênois, qui entame le championnat de LNA le 17 août, Salvatore Musso ne mâche pas ses mots. Même si l'entraîneur Eric Sévérac relativise quelque peu - «Nous voulons gagner quelque chose dans les deux prochaines saisons», les faits sont là: la formation genevoise a les dents longues.

Un optimisme qui a de quoi surprendre compte tenu de la domination écrasante ces dernières saisons du FC Zurich Frauen, qui comptait 30 points d'avance sur Lugano au terme du championnat écoulé! «Zurich a perdu beaucoup de joueuses, parties à l'étranger ou en Suisse, et, avec elles, son vécu. Le championnat s'annonce beaucoup plus équilibré, les cartes sont rebattues», estime Salvatore Musso, pour qui «c'est l'année pour nous de tenter le tout pour le tout».

Une certitude qui s'appuie sur les renforts venus enrichir l'effectif, à commencer par Caroline Abbé. L'ex-internationale aux 127 sélections, arrivée de... Zurich, a évolué six ans en Bundesliga, au SC Freiburg et au Bayern Munich. Aux Trois-Chêne, elle retrouve Sandy Maendly et Maeva Sarrasin, avec lesquelles elle a joué lors de ses débuts en LNB en 2006! Toutes trentenaires, elles rêvent de décrocher la lune ensemble avant de mettre un terme à leur carrière. Autre renfort de poids, la venue pour deux ans de la gardienne de l'équipe de Suisse, la Fribourgeoise Gaëlle Thalmann (33 ans), qui évoluait depuis sept ans à Sassuolo, en série A italienne.

Eric Sévérac enregistre encore l'arrivée de trois joueuses françaises: Amandine Soulard (32 ans), une latérale gauche en provenance de l'Olympique Marseille, Léonie Fleury, une attaquante de 22 ans qui a joué à St-Etienne, et la toute jeune Niçoise Kenza Chircop (18 ans), joueuse de couloir. Les deux premières sont originaires de France voisine (Ambilly et Annecy): «Nous voulions des filles qui ont de l'attachement pour la région», précise le coach. Venue d'Yverdon, la défenseuse Nathalie Spälti (21) complète le recrutement.

«J'ai beaucoup de plaisir à entraîner ces filles, qui font énormément d'efforts en s'entraînant six fois par semaine depuis la reprise, le 8 juillet», souligne Eric Sévérac. Des joueuses préparées physiquement (depuis février déjà) par Jérémy Faug-Porret, ancien joueur de Servette et Carouge. «Mes joueuses aiment le ballon, on est capables de combiner et de marquer de plein de façons différentes, mais il faut aussi qu'elles soient des athlètes...», précise le coach.

«Eric a la volonté d'obtenir des résultats par le jeu. Il a la même philosophie qu'Alain Geiger», confie de son côté Salvatore Musso. «Prendre du plaisir sur le terrain, progresser, jouer chaque match pour le gagner grâce au travail effectué au quotidien. Dans cet ordre»: tel est le credo de l'entraîneur de Servette FC Chênois. Saine politique, que l'on espère voir couronnée de succès sur le terrain...