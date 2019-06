Perly-Certoux remporte la Coupe au bout du suspense

David Bédert est un président heureux. Et pas uniquement parce que sa première équipe a remporté la Coupe genevoise aux tirs au but face à Aïre-le-Lignon mercredi soir à Bernex, mais bien parce que c'est tout son club qui est performant. D'ici quelques semaines, le FCPC aura trois équipes engagées en Coupe de Suisse: les actifs, les +30 et les +40! «Sur le plan du club, c'est difficile de faire mieux», sourit David Bédert, très fier de la victoire de ce mercredi soir.

«La politique globale du club a payé. Ca fait deux ans et demi, trois ans, qu'on mise sur les jeunes, avec des éléments d'expérience pour les encadrer», continue le président.

Le capitaine Damien Prébandier était lui aussi évidemment très heureux, malgré son absence de voix: «On n'a rien lâché. Les joueurs doivent se dire eux-mêmes: on va la gagner. Ce n'était pas forcément évident, mais on est sortis du vestiaire après la pause avec la bonne mentalité. Il fallait aller de l'avant, c'était la clé.»

Cinq, six ou sept qualifiés genevois en Coupe de Suisse?

Le FC Perly-Certoux est donc le cinquième club genevois qualifié pour le premier tour de la Coupe de Suisse (64 équipes au total). L'équipe de Mattia Petrini rejoint le Servette FC, Lancy, Meyrin et Carouge. A noter que Signal Bernex (à Portalban) et l'Olympique de Genève (contre Colombier) peuvent se joindre à cette belle liste. Le total serait alors de sept qualifiés, un chiffre exceptionnel qui viendrait couronner une saison de toute beauté pour le football genevois.

La réaction du capitaine Damien Prébandier avec, en prime, le moment sacré où l'équipe soulève la coupe.

Le plan-fixe du match sur football.ch (nxp)