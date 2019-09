0-2, 0-7, 2-7: le CS Interstar ne s'attendait sans doute pas à recevoir autant de claques à la suite de sa relégation de 2e ligue inter. Et pourtant, après cinq rencontres en 2e ligue, l'équipe n'a toujours pas glané le moindre point. "C'est difficile, je n'ai pas les mots, souffre le capitaine Momo Ouattara. Ce qu'il se passe? Franchement? On est nuls. Il n'y a rien d'autre à dire: on est nuls. Ça ne va pas. À tous les matches on prend minimum cinq buts."

La situation ne s'est pas améliorée dimanche matin, puisque Interstar s'est incliné 7-2 sur le terrain du leader Aïre-le-Lignon, sans jamais vraiment avoir pu se retrouver en position d'y croire. "Les coaches font avec ce qu'ils ont, c'est-à-dire des joueurs qui ne sont pas au niveau, lance Momo Ouattara, visiblement affecté par l'état actuel de l'équipe. Prier, c'est tout ce qu'il nous reste pour espérer s'en sortir."

"Quand tu n'as pas le niveau, tu n'as pas le niveau. Nos deux entraîneurs sont super, ils se donnent corps et âme. Mais la seule chose qui pourrait améliorer les choses, c'est de recruter des joueurs ou que des vétérans, par exemple, viennent nous aider. Sinon ça va être très difficile." L'attaquant avait réduit le score à 2-1, avant qu'Aïre-le-Lignon ne reprennent trois longueurs d'avance.

Une équipe pour qui, à l'inverse, tout roule. Comme en témoigne le double buteur du jour David Salan. "On sait jouer au ballon donc, si on continue à développer notre jeu comme on est en train de le faire, ça va être difficile de nous battre. On sait qu'on sera attendus, mais on a moyen de réaliser un bon championnat. Pourquoi on n'arrive pas à rester en haut du tableau lorsqu'on est premiers? C'est la question qu'on se pose chaque saison à Aïre", sourit l'attaquant, bien décidé à ce que les choses se passent autrement cette année.

La réaction vidéo de l'attaquant d'Aïre-le-Lignon David Salan.