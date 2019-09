"C'est frustrant, parce qu'on met tout en oeuvre pour y arriver." Les mots de Muhamed Haliti traduisent bien l'incompréhension des joueurs du Lancy FC face à la situation de plus en plus délicate que traverse actuellement la première équipe. 5es la saison dernière, finalistes les deux années précédentes, les Lancéens pointent actuellement... à la 14e et dernière place du groupe 1 de 1re ligue.

La défaite de samedi face à Naters n'est pas venue embellir le tableau. À Marignac, l'équipe de Djamel Boudjellaba était déjà menée au score après moins de quatre minute. "Encore un but casquette... On les enchaîne en ce moment. Ce n'est pas facile pour le moral", relève "Momo" Haliti. Les Valaisans inscriront un deuxième but un peu plus tard en première mi-temps, qui mettra fin aux espoirs genevois (0-2, score final).

Il s'agit donc de la sixième défaite en neuf sorties pour le LFC, lors d'un début d'exercice décidément bien compliqué. "Compliqué? C'est le moins qu'on puisse dire. Mais c'est a nous, les joueurs, de nous remettre en question. On n'arrive pas à atteindre le niveau qu'on veut, ou alors on n'a pas l'envie, je ne sais pas. Mais tout le collectif en pâti. C'est vraiment frustrant et énervant", témoigne encore le milieu de terrain lancéen.

Autre ombre au tableau, cette infirmerie de plus en plus remplie, qui compte notamment Giancarlo Negro, Karim Chentouf ou Sébastien Lachenal. "Notre secteur offensif en est vraiment affecté, continue Momo Haliti. On doit jouer avec Frédéric Torres en pointe. Il fait du mieux qu'il peut, il a encore marqué deux fois le week-end dernier face à Team Vaud, mais ce n'est pas son poste. Reste qu'il ne faut pas baisser les bras, la saison est encore longue."