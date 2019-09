Meyrin 2 a redressé la barre! Les hommes d'Alexandre Da Costa venaient de perdre deux matches d'affilée, le second en Coupe genevoise. Deux défaites qui ne sont à présent plus que des mauvais souvenirs, puisqu'ils viennent de reprendre leur marche en avant en disposant de Plan-les-Ouates dimanche après-midi. Fitim Salihu a mis le MFC sur orbite dès la 6e minute, et Ibrahim Niang a inscrit le deuxième et dernier but peu avant la pause.

Le parcours du néo-promu est assez impressionnant jusque-là puisque, avec dix points en cinq matches, il pointe à la 2e place de 2e ligue, à une petite longueur d'Aïre-le-Lignon. "On se devait de réagir, lance le défenseur Matteo Cusanno. Il y avait déjà du mieux en Coupe, même si on n'a pas été récompensés. Aujourd'hui, on a fait ce qu'il fallait. On a été bons dans l'impact, posé notre jeu et concrétisé nos occasions, ce qui n'est pas toujours le cas. La deuxième mi-temps a été plus difficile, mais on a su faire le dos rond. Je crois que c'est ce qu'il faut retenir."

Le Meyrinois se voulait confiance pour la suite. "Je pense qu'on a une carte à jouer. On va essayer de se comporter comme un leader, prendre chaque match pour le gagner. On verra bien ce qu'il se passera à la fin de la saison, mais on est des compétiteurs, on va aller chercher le plus haut possible dans le classement."

L'interview du Lakhdar Hadji, capitaine du FC Plan-les-Ouates.