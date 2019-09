Matt Moussilou et Meyrin prennent les commandes de 1re ligue

N'y a-t-il que le grand FC Bâle pour battre Meyrin? Depuis leur honorable défaite 0-3 face aux Rhénans au deuxième tour de la Coupe de Suisse, les hommes de Jean-Philippe Lebeau viennent d'enchaîner trois victoires, ce qui porte leur série à cinq succès de suite en championnat. "C'est la suite logique de ce qu'on cherchait, se réjouit le buteur Matt Moussilou. On vise le haut, on a l'équipe pour et on ne s'en cache pas." Plus que dans le haut du tableau, le Meyrin FC est désormais seul aux commandes du groupe 1 de 1re ligue.

Une première place que les pensionnaires des Arbères doivent à leur convaincante victoire obtenue samedi face au FC Bulle, ex-leader. Matt Moussilou a rapidement ouvert le score, avant de doubler la mise à la 25e minute déjà. La réaction fribourgeois et le but d'Arthur Deschenaux (91e) sont intervenus trop tard pour changer quoi que ce soit au dénouement final. Score final 2-1.

"Mon doublé? Il fallait le mettre au fond, parce que c'était un match capital pour nous. C'est normal à titre personnel que les buts comptent à mes yeux, parce que je suis attaquant et que c'est mon rôle. Le club m'a ramené pour ça. Maintenant, mes objectifs personnels sont avant tout collectif. Ça fait deux ans que je suis là et que j'ai envie qu'on atteigne les finales. Pour, pourquoi pas, finir par monter." Sur orbite, Meyrin se met dans les meilleures dispositions pour y parvenir.

La réaction vidéo du capitaine meyrinois Ibrahim Diallo.