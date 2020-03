La marche en avant de Pedro Oliveira et Vernier 2 repart de plus belle

Si l'interdiction de jouer a été levée durant la semaine, une seule rencontre officielle disputée en terres genevoises a pu aller à son terme jusqu'à présent. Entre les reports "par prudence" et ceux justifiés par un terrain en mauvais état, seuls Vernier 2 et Onex 2 sont finalement allés au charbon vendredi soir. Pour le plus grand bonheur du premier, qui a profité de sa nette victoire 3-0 pour prendre la tête du groupe 3 de 4e ligue.

"Ça a longtemps été un match très difficile, avec beaucoup d'engagement, assurait le capitaine Pedro Oliveira. Mais en équipe soudée, on a tenu bon. C'est ce qui a fait la différence. On était prêts à gagner cette partie." Une partie qui s'est décantée à l'heure du jeu grâce à un penalty d'Osvaldo Munoz. La rencontre a définitivement et logiquement fini de tourner du côté de Vernier dans les arrêts de jeu, marqués par deux réussies de Valentin Bielmann et Jordy Azouima.

La lutte à quatre en tête de groupe qui se dessinait cet hiver s'est ainsi peut-être déjà muée en bagarre à trois, Onex 2 comptant toujours six points de retard sur le duo Lancy 3/Plan-les-Ouates 2, mais n'ayant plus que dix matches à jouer. "Ça va être compliqué, mais pas impossible", résumait efficacement Manuel Lara, la capitaine, dont l'interview vidéo est à retrouver ci-dessous.

Pour Manuel Lara, tout peut se passer en dix matches.