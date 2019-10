Lancy 2 aux commandes de 2e ligue

Le duel au sommet entre Lancy 2 et Kosova a tenu toutes ses promesses, vendredi soir. Avec, au final, une issue favorable pour les Lancéens (2-1). "On a fait un bon match. Simplement, on a raté trop d'occasions. Et c'est ça le foot: tu manques devant, tu encaisses derrière", concédait le capitaine des visiteurs, Festim Rrahmani.

C'est son coéquipier, Rinor Halimi, avec qui il partage la tête du classement des buteurs de 2e ligue (sept réalisations chacun), qui a réduit le score pour Kosova. Mais deux autres prolifiques attaquants étaient passés par là plus tôt dans la soirée dans le camp adverse: Alexandre Da Costa et Cristian Papa, qui ont ainsi rejoint Adam Chaka en tête des meilleurs compteurs du LFC et offert une victoire importante à leurs couleurs.

"Finir meilleur buteur du groupe, si c'est possible, ce serait sympa, souriait Cristian Papa. Bon, là j'ai quelques goals de retard parce que j'ai loupé plusieurs rencontres. Mais je comble l'écart gentiment. On verra bien ce que ça donne."

Un match dans le match qui n'occulte pas l'objectif premier des deux équipes: terminer le championnat tout en haut. "D'abord, il y a le plaisir. Les résultats viennent ensuite dans l'ordre d'importance. Mais oui, on vise la montée", lançait Festim Rrahmani. "On va y aller étape par étape, reprenait Cristian Papa. Pour commencer, il faut être en tête à la trêve. Et, ensuite, en faire de même au second tour." La course, qui compte pas moins de huit participants, est lancée. Pour l'instant, Lancy 2 possède une petite longueur d'avance.

L'interview d'après-match de Festim Rrahmani, le capitaine de Kosova.