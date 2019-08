L’Olympique de Genève transforme le champagne en eau de boudin

Depuis six ans, la vie de l’Olympique de Genève se déroulait comme dans un rêve. Le club de Varembé, né en 2013 de la fusion entre le FC Saint-Jean et l’Athlétique Regina, avait certes déjà connu des luttes de pouvoir et un changement d’entraîneur à trois journées de la fin d’un championnat. Mais la plupart des secousses restaient joyeuses, avec trois promotions à fêter pour atterrir en 1re ligue, ce printemps. À force de monter si vite, l’air vient-il à manquer? Toujours est-il que l’OG, comme il est écrit sur le maillot en lettres d’or, traverse une zone de turbulences. Une crise, comme on dit chez les pros. Avec beaucoup d’affects et de fiertés dans la marmite.

«Il est en train de tout bousiller. Si personne n’arrive à le faire partir, et vite, ou s’il ne part pas de lui-même, ce sera un tsunami d’ici à la fin du mois d’août. Le club va exploser à tous les niveaux.» C’est Robert Müller qui parle, ex-entraîneur et directeur sportif, redevenu coach cet été puis viré vendredi, à la veille de la reprise du championnat (0-0 chez l’US Terre-Sainte). L’homme en a gros sur la patate et la personne qu’il vise, c’est Allan Avventurato, président du club depuis octobre 2016.

«Il ne connaît rien au foot et son comité, c’est Fantômas, reprend Müller, peignant le diable sur la muraille. On a tout supporté au nom de l’amitié et de la solidarité, on fait cinq semaines de préparation sans contrat et sous la canicule, on calme les joueurs qui commencent à s’inquiéter de ne pas recevoir leurs primes de la saison dernière et on se fait foutre dehors par WhatsApp à la veille de la reprise!»

Nœuds de l’embrouille

Les avis divergent, évidemment. L’un des nœuds de l’embrouille, c’est un papier. Celui que n’avait pas Bruno Rocha, artisan de la dernière promotion, ultra-aimé de tous, à commencer par ses joueurs, éjecté lui aussi vendredi. Détenteur du diplôme C, le technicien a échoué ce printemps à l’examen du B, qui lui aurait permis d’obtenir une dérogation de l’ASF – le diplôme A est requis en 1re ligue. C’est pour parer à cette situation que Robert Müller, qui possède le sésame, épaulait son compère. La décision semblait faire l’unanimité avant que l’abcès n’éclate.

Allan Aventurato, qui promet d’emblée que «rien n’explosera fin août», explique avoir pris la décision avec son comité de décréter que le club ne pouvait pas se permettre cette situation bancale d’un point de vue réglementaire et risquée sur le plan financier – car Robert Müller devait rafraîchir son diplôme via des cours à Macolin devisés à 5000 francs. «C’était une caution et j’étais prêt à la mettre de ma poche! s’étouffe Müller. Tout cela n’est qu’un prétexte.»

D’un côté, un homme qui assure qu’il était «prêt à travailler gratuitement pour ce groupe»; de l’autre, un président qui éclate de rire en soulignant qu’après s’être fait prier, l’intéressé se montrait très gourmand. Allan Avventurato qualifie ce monde du foot de «curiosité scientifique».

Détendu dans la tempête

Celui qui avait bien fait rire son monde en mars dernier, en déclarant qu’il y avait «la place pour deux clubs de Super League à Genève», dicte ses priorités, détendu dans la tempête: «Après avoir atteint notre premier objectif, la 1re ligue, nous voulons consolider le club à tous les échelons. Mais nous restons des amateurs. La première équipe, c’est le blason, la vitrine, mais j’accorde davantage d’importance aux juniors, à l’aspect social. Ce qui compte, c’est d’avancer dans la continuité et le plaisir.»