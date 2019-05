L'Olympique de Genève déboule en 1re ligue

Onze points d'avance sur Veyrier à trois journées de la fin: aucun doute, l'Olympique de Genève est promu en 1re ligue! Varembé et ses 300 spectateurs ont explosé de joie, en même temps que l'Armada démolissait Chippis 8-0 pour valider son ticket ce dimanche. Jamais l'OG n'avait atteint ce niveau, que Bruno Rocha et ses joueurs se réjouissent évidemment de découvrir. Lancy, Meyrin et Chênois auront ainsi un nouveau camarade de jeu, de même peut-être que Carouge, si les Stelliens ne montent pas en Promotion League. La 1re ligue aura quoi qu'il arrive un bel accent genevois la saison prochaine.

L'OG avait fait les choses en grand ce dimanche avec de belles animations et une ambiance de fête à Varembé, sous un beau soleil. Et vu que Meshar Arifi et ses coéquipiers ont fait le boulot sur le terrain, ce dimanche a été particulièrement réussi.

«C'est quand même impressionnant, une année après, on est de nouveau champions. C'est fantastique, merveilleux!», s'est réjoui l'entraîneur Bruno Rocha. L'OG est en effet néo-promu en 2e ligue inter, ce qui renforce encore le caractère exceptionnel de cette seconde montée consécutive. «Il ne faut pas oublier le comité, ni notre directeur sportif Robert Müller, qui accomplit un travail fantastique dans l'ombre», a encore enchaîné Bruno Rocha.

Et comme l'a dit Allan Avventurato dans l'interview qu'il nous a accordé en février (lire ici), l'OG ne veut pas s'arrêter à la 1re ligue. Mais ça, ce sera pour l'avenir... Pour l'heure, tous les esprit sont tournés vers la fête et la célébration de cette magnifique saison (18 victoires, aucun nul, cinq défaites).

