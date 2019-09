Jellal Gana a d'abord préféré se montrer prudent. "L'objectif? On n'est qu'au début du championnat, alors on va prendre match après match, tout simplement, et on verra on ça nous mènera", a timidement lancé le capitaine du FC Plan-les-Ouates, avant d'accepter d'en dire un peu plus. "Il y a eu tout un renouveau: le staff technique, les joueurs... Plan-les-Ouates est une équipe très importante à Genève. On se doit de donner une belle image de cette formation. Alors on va tout faire pour monter en 2e ligue inter. En tout cas, on a l'effectif pour."

Le début d'exercice donne raison au défenseur, puisque PLO a disposé d'Interstar il y a une semaine et vient de remettre ça ce dimanche. Alexandre Matias a inscrit un doublé, Ramzi Rouana avait ouvert le score et les hommes d'Angel Bua se sont défaits du très coriace Versoix 3-2. "Le tout avec avec sept joueurs absents, rappelait Jellal Gana. On a comblé ce manque par l'intensité, par nos efforts. Notre coach a opté pour une tactique plus défensive que d'habitude, il a misé sur les contres et ça a payé."

"On est en dedans depuis la reprise, on commet trop d'erreurs individuelles, convenait de son côté Karim Robin, le capitaine d'un Versoix qui ne comptabilise qu'une seule unité. On a tendance à se jeter vers l'avant et cela coupe l'équipe en deux. Du coup, on prend des contres. Aujourd'hui, les trois buts qu'on encaisse sont des contres... Jouer la montée? C'est vrai que le recrutement a été bon, mais il faut que tout ça prenne pour qu'on puisse marquer des points. Pour le moment, on n'a rien défini de précis."

Karim Robin réagit à la suite de la défaite des siens face à Plan-les-Ouates.