Jean-Michel Aeby: «Aller titiller les meilleurs»

Sur le papier, la surprise est relative. Étoile Carouge passera l’hiver à la quatrième place de Promotion League et on peut se dire qu’il y a une logique. Avec les Matias Vitkieviez, Geoffrey Tréand, Sally Sarr, Lakdar Boussaha et autres joueurs hyper expérimentés, cela n’est pas totalement surprenant. Mais les Stelliens restent des néopromus et ont mis du temps à trouver leur rythme de croisière. Reste que depuis la fin de septembre, ils sont intraitables: neuf matches, vingt-et-un points et aucune défaite. Jean-Michel Aeby, l’entraîneur carougeois, ne peut que s’en féliciter, malgré le retard de huit points sur le leader Yverdon.

Quel regard posez-vous sur le premier tour d’Étoile Carouge? L’année 2019 a été fructueuse, avec la promotion. Puis, il a fallu s’adapter, avec pas mal de changements dans l’équipe. Au final, on peut diviser en deux ce premier tour. Au début, nous faisions de bons matchs, mais nous encaissions à chaque fois des buts dans nos temps faibles. Puis, le groupe est monté en puissance, avec finalement des joueurs étant à 100% prêts. L’élément déclencheur, ce sont les deux matches en trois jours, à Bellinzone (victoire 1-0) et à Yverdon (1-1). Tout le monde a répondu présent et l’équipe a vraiment trouvé son rythme de croisière. C’est presque dommage de devoir s’arrêter là.

Le Carouge de l’automne est-il plus représentatif que celui de l’été? Après nos débuts compliqués, nous avons eu pour objectif de gagner nos rencontres à la Fontenette. Et sur la fin du premier tour, nous sommes parvenus à enchaîner à la maison, à imposer notre façon de faire sur un terrain pourtant très compliqué. Nous avons produit du beau jeu et mis beaucoup de buts. Mais il y a encore une marge de progression.

Jusqu’où pouvez-vous aller? Aller chercher Yverdon est-il possible? Je pense qu’il est important d’avoir des objectifs élevés afin d’avoir la pression du résultat. Je préfère ça à la routine du milieu de tableau. Alors nous allons tenter de titiller les meilleurs et de nous rapprocher le plus possible. Nous avons déjà repris cinq points à Yverdon sur les deux derniers matchs. On recevra le leader au deuxième tour. En gagnant cette confrontation directe, cela pourrait déjà changer quelque chose.

Vous avez un groupe très expérimenté. En quoi cela a-t-il une influence sur vos résultats? Dans cette Promotion League, les équipes ne sont pas forcément meilleures qu’en première Ligue, mais elles sont plus structurées et cohérentes. Il y a donc moins d’occasions pour marquer. Et quand les résultats peinent à venir, les joueurs d’expérience qui ont déjà vécu des situations pareilles peuvent calmer les plus jeunes. J’ai un discours transparent avec eux. Ils ont le droit de conseiller les autres.

Avec Oscar Correia, 22 ans, vous comptez dans vos rangs le meilleur buteur du championnat (11 buts). Oui, je le félicite et c’est très bénéfique pour lui. Quand un Carougeois est le meilleur buteur, cela signifie que l’équipe fonctionne. Je lui ai demandé certaines choses, notamment de faire les bons choix, d’améliorer son dernier geste. Et c’est la première fois qu’il marque autant. Il a aussi compris qu’il devait travailler beaucoup plus pour le collectif.

Pendant l’automne, on a reproché au comité d’être absent. Puis celui-ci a annoncé son retrait à la fin de saison. Cela a-t-il une influence sur vous et votre groupe? Non, pas du tout. Les résultats ont prouvé le contraire. Nous avons mis toute notre énergie sur l’équipe. Le staff s’est concentré sur ce qu’il pouvait influencer. Pour le reste, il y a d’autres responsables.