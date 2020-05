Les jardiniers continuent de bichonner leur terrain

S’il doit en rester un, ce sera lui: le jardinier du club. Seul sur le terrain, il fait des allers-retours sur son tracteur, à bichonner sa pelouse avec amour. Durant la pandémie, pas question de laisser monter les mauvaises herbes. Si on a vu quelques pissenlits et pâquerettes s’inviter sur quelques terrains, la grande majorité sont taillés pico bello. Une coupe printanière qui nécessite une bienveillance de tous les jours de la part des intendants.

Pas question de bâcler l’affaire. Les méticuleux se font un honneur de soigner le travail. «C’est comme un challenge, avoue Dominique Mivelaz, membre du comité du FC Échallens Région et également jardinier communal. Notre récompense, c’est de recevoir les félicitations des joueurs adverses ou même des arbitres pour la qualité de notre pelouse. La cerise sur le gâteau reste les rencontres de Coupe, lorsque des équipes comme Bâle ou Servette louent notre terrain.» Recevoir des fleurs, il n’y a rien de plus beau pour un jardinier.

Les techniques évoluent au fil des ans. Si le tracteur reste d’actualité pour une bonne préparation du gazon, les robots sont à la mode depuis quelques années. Certains terrains autrefois appelés «champs de patates» sont presque devenus des billards, grâce à la régularité de la coupe. Des tondeuses hélicoïdales sont aussi utilisées. Munies d’un cylindre de coupe, ce sont elles qui permettent de voir apparaître en alternance des bandes plus claires et des bandes plus foncées. Dans le sens de la coupe, le gazon est plus clair sous l’effet de la lumière. Comme on tond une fois dans un sens et une fois de l’autre, les couleurs sont alternées.

La minutie des jardiniers est d’autant plus admirable que les directives sont souvent strictes. Les règles de l’UEFA stipulent que la hauteur du gazon ne doit en principe pas dépasser 30mm. La hauteur maximale conseillée est de 28mm. «Chez nous, nous tondons le gazon à 40mm, explique Philippe Schaefer, jardinier du FC Compesières. Ça permet de garder l’humidité lorsqu’il fait chaud. Les pelouses des grands clubs sont de véritables greens. Les sous-sols sont aussi différents de ce que l’on trouve en 3eligue. Il ne faut pas oublier qu’à la base, les nôtres sont des terrains agricoles.» Ce qui donne encore plus de mérite au travail de ces hommes de l’ombre.