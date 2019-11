Grejohn Kyei: «Je n’ai pas douté. J’ai cette force-là en moi»

D’un attaquant, on attend toujours le meilleur. Le joueur lui-même entretient sa propre fatalité: un match où il ne marque pas est un match raté. Il aura beau assurer fièrement que le succès de l’équipe est plus important que sa réussite personnelle, au fond de lui l’attaquant ne vit que pour le but. Dans un raccourci saisissant, il sait qu’il est payé pour ça. Juger des qualités d’un centre-avant qui ne fait pas trembler les filets est toujours compliqué: il pourrait être exceptionnel que cela ferait tache. C’est beau et cruel à la fois et Grejohn Kyei en sait quelque chose. L’attaquant servettien est arrivé le 23 août à Genève. Il a peiné à trouver ses marques, il a été raillé, mais à Lucerne, il a inscrit un but de rêve, une inspiration géniale façon coup du scorpion, avant d’offrir la passe du deuxième but à Tasar. Timing parfait au moment de la blessure de Kone et de la suspension de Schalk.

Grejohn, tout a vraiment commencé au centre de formation du Stade de Reims: comment?

J’ai d’abord joué à Villiers-le-Bel, où je me suis fait remarquer. J’ai passé des tests pour intégrer les centres de formation de Toulouse, de Lens, du Havre ou du PSG. Personne ne me voulait. Et puis un jour, un «grand» me dit que le Stade de Reims recrute des jeunes. Mon entraîneur était d’accord, j’y suis allé. À l’époque, j’étais plus petit, fougueux et milieu de terrain. Je n’avais jamais joué devant. Mais j’ai dit aux recruteurs rémois que j’étais centre-avant depuis toujours. Cela est passé comme ça, j’ai été pris après un dernier test.

Vous êtes vite performant et pro dès l’année 2014. Pourtant au printemps, vous êtes suspendu sept mois des terrains pour avoir bousculé un arbitre: que s’est-il passé?

Une erreur de jeunesse. C’était un match derby, Reims-Sedan avec la relève, en CFA2 (5e division). Un match décisif pour le maintien. L’arbitre ignore une faute sur un de mes coéquipiers, puis ignore une main, toujours d’un coéquipier, et il y a but de Sedan alors qu’on menait 2-1. J’ai traversé le terrain pour crier sur l’arbitre. Je ne l’ai pas touché, ni insulté, mais c’est ce qu’il a mis dans son rapport, ce qui m’a valu six mois de suspension au début, aggravé en sept mois et quinze jours malgré deux recours de Reims, qui me soutenait. C’était horrible à vivre, mais j’en ai profité pour redoubler de travail à l’entraînement.

Tout se passait bien pour vous ensuite, avec la première de Reims, mais il y a eu la dernière saison, avec ce prêt en L2 à Lens: pourquoi?

Il y a deux ans, différents clubs de L1 s’intéressaient à moi. Christian Gourcuff m’a même appelé, il me voulait au Stade rennais. Reims a dit non. Pas simple à vivre. Ensuite, la saison passée, dès le début j’ai senti que cela serait compliqué, que le coach ne compterait pas sur moi. Et on m’a prêté à Lens, où j’ai peu joué sur la fin.

C’est là, l’été dernier, que l’offre de Servette s’est présentée. Mais rien n’a été simple pour vos débuts grenat, non?

Je suis arrivé blessé à une cheville et donc sans préparation estivale. Je sais que mes performances n’étaient pas bonnes, pas besoin d’écouter les critiques des supporters ou de lire les journaux. Alors j’ai essayé de prendre du recule et de bosser dur. Je n’ai pas douté, j’ai cette force-là en moi.

Et puis il y a eu ce match à Lucerne, un but fou avec ce «coup du scorpion»…

Routis peut bien me chambrer, en se marrant, et jurer que je me suis encoublé, que j’ai eu de la chance, la vérité c’est que j’ai senti le coup et que je l’ai tenté. Avec la réussite que l’on sait. Maintenant, c’est Bâle, un autre match. Où il va falloir confirmer, bien sûr.