Genève pourra enfin valoriser sa forte concentration de talents

Servette promu en Super League, Étoile Carouge en Promotion League et l’Olympique de Genève qui va découvrir la 1re ligue: le printemps du football genevois a été moins maussade que la météo. «C’est révélateur d’un football genevois en pleine santé et la récompense d’un travail bien fait sur et en dehors des terrains. Il y a plus de sérénité, avec des dirigeants qui travaillent dans la continuité», s’enthousiasme Massimo Lombardo, qui prendra officiellement la tête de l’Académie du Servette FC le 1er juillet. Responsable technique de l’Association cantonale depuis le 1er juillet 2018, Sébastien Fournier évoque une «bonne publicité pour le football genevois» et tient à souligner l’apport du mouvement junior régional, qui a permis à ces clubs de monter à l’échelon supérieur: «Les deux tiers du contingent carougeois sont composés d’anciens Servettiens (Pont, Vitkieviez) et d’un équilibre entre jeunes et anciens Genevois. Carouge est un club avec une forte identité locale. Idem pour l’Olympique de Genève, qui a aligné régulièrement sept à huit joueurs issus de la filière élite genevoise dans son onze de base.»

Pas question pourtant pour l’ACGF de s’en contenter, avertit son responsable technique: «Nous devons poursuivre l’excellent travail mis en place par le programme Footeco (ndlr: culture de formation pour le football d’élite des catégories d’âge M12-M14) et surtout profiter des bonnes synergies qui existent entre les clubs du canton.» À Carouge, la reconstruction de l’équipe doit beaucoup à son directeur sportif Piero Costantino, qui a rejoint le club après la relégation en 1re ligue il y a trois ans. Costantino vient d’être recruté comme talent manager au Servette FC, tout en restant dans le comité directeur d’Étoile Carouge. Ce qui permettra de poursuivre la collaboration, car la promotion des Stelliens est une réelle plus-value pour le néo-promu servettien. «Dans la pyramide genevoise, Carouge devient le stade intermédiaire entre le monde amateur et professionnel. C’est intéressant pour les jeunes Servettiens aux portes de la 1re équipe», explique celui qui aura la mission de les accompagner dans les différentes étapes de leur apprentissage. Avec Carouge au troisième échelon du football suisse, Servette peut désormais placer ses jeunes dans un club qui ne milite pas si loin de l’élite. «Cet hiver, j’ai voulu amener Alexis Antunes de Servette à Carouge, mais l’écart de ligue était trop grand vu le potentiel du joueur», illustre l’ex-directeur sportif carougeois.

Des Genevois partout

Massimo Lombardo reconnaît que la promotion d’Étoile Carouge ouvre des perspectives aux jeunes servettiens, mais insiste également sur l’importance de la structure M21 du club grenat (2e ligue inter). Elle sera dirigée par un entraîneur, Adrian Ursea, dont les qualités de formateur sont reconnues et doit permettre de faire le lien avec l’équipe professionnelle. Les synergies ne s’arrêtent pas à la relation entre Servette et Carouge. «À Lancy, il y a cinq ou six joueurs qui étaient à Servette quand j’y travaillais à la formation. Meyrin compte également plusieurs joueurs issus de la filière d’élite, explique Sébastien Fournier. Cela leur permet de revenir dans les clubs de ligues inférieures avec des profils solides et d’en faire bénéficier le football amateur genevois.» Meyrin et Lancy, qui ont échoué aux portes des finales de promotion, mais aussi Chênois, et donc désormais l’Olympique de Genève, se retrouveront en 1re ligue la saison prochaine.

À Genève, plusieurs talents se sont révélés cette saison, à l’image de Kastriot Imeri (18 ans) à Servette et Mohamed Amdouni à Carouge (18 ans). «Nous avons une proportion énorme de talents par rapport à la taille du canton, se réjouit Massimo Lombardo. Le nombre élevé de clubs dans une zone géographique restreinte facilite les déplacements, qui peuvent être contraignants pour de très jeunes joueurs.»

La promotion de Servette, locomotive du football genevois, va-t-elle freiner l’exode des talents? «Avec Servette en Super League et Carouge en Promotion League, nous avons tout pour garder nos jeunes pépites sur le territoire», estime Piero Costantino, dont l’avis est partagé par Sébastien Fournier: «Avec une équipe en Super League, il faudrait être un peu stupide pour penser que l’herbe est plus verte ailleurs. Servette a une philosophie solide. Beaucoup de voyants sont au vert pour l’intégration des jeunes, qui doivent en profiter. C’est la meilleure rampe de lancement.» (nxp)