Geiger devrait rempiler au Servette FC

À Vilamoura, au sud du Portugal, où ils sont arrivés vendredi passé, les Servettiens possèdent leurs habitudes. Comme en 2018 et 2019, ils ont investi, en ce début d’année, les installations du Browns Sports Resort. Avec des conditions idéales (soleil, 18 degrés) pour préparer le «printemps» qui, cette saison, en raison de l’Euro, commencera le 25 janvier déjà, avec un déplacement à Neuchâtel. «Cela va aller très vite, concède Alain Geiger. L’objectif, c’est d’éviter les grosses charges pour ne pas aller dans le rouge.»

Avec des jeunes

Au moment des retrouvailles, qu’a dit le coach à ses joueurs? Quel message leur a-t-il délivré? «On veut rester dans le travail d’équipe, avec encore plus de cohérence dans notre jeu. On a déjà progressé mais l’on doit encore élever notre niveau. Jouer les matches pour les gagner, c’est un état d’esprit à développer. Au niveau des résultats, on est au-dessus de nos espérances. On a travaillé dur pour être à cette place. On a montré du jeu pour être cinquième. Le but, c’est de confirmer, sachant que le premier objectif à atteindre, c’est d’abord le maintien.»

Un objectif qui conditionnera aussi la prolongation automatique du contrat du Valaisan de la Praille, qui prend fin au 30 juin. «Si Servette demeure en Super League, explique l’intéressé, je continue… Si je suis 10e, le contrat s’arrête!» Pas besoin d’être devin ni grand clerc pour affirmer sans trop de risques que Geiger, l’homme qui a su redonner au Servette son identité, s’apprête à prolonger son bail.

Concernant le mercato, le club genevois reste attentif aux opportunités du marché — «si un élément nous rejoint, il doit être supérieur à ce que l’on a déjà». Servette n’exclut pas de «promouvoir» plusieurs espoirs issus de l’Académie — plusieurs d’entre eux ont d’ailleurs effectué le déplacement avec les pros.

Visite présidentielle

Ces deux dernières journées ont aussi été marquées par la visite de Pascal Besnard, le nouveau président grenat, venu apporter ses bons vœux et prendre la température du groupe.

Servette s’est par contre envolé pour l’Algarve sans le «banni» Sébastien Wüthrich, en fin de contrat et qui a refusé jusque-là les propositions qui lui ont été soumises. Après l’échec des dernières négociations, une nouvelle réunion doit se tenir en début de semaine prochaine.

Ce mardi (16 h), Servette disputera son premier test de 2020 contre les Néerlandais de Vitesse Arnhem, actuel 6e de l’Eredivisie, à 14 points du leader Ajax.