"On aurait pu perdre ce match comme le gagner. Quand on voit toutes les occasions obtenues de part et d'autre..." Gaëtan Dos Santos est revenu avec beaucoup de lucidité sur le combat assez fou que Grand-Saconnex et City se sont livré. Le milieu de terrain avait certes permis à City de prendre l'avantage (1-2), mais il est juste de dire que les visiteurs ont également été menés deux fois au score et qu'il a fallu une ultime réussite, sur penalty, d'Esteban Valencia dans les toutes dernières secondes pour remettre les compteurs à zéro. 3-3, un match de bonne facture, un nul logique.

Toujours est-il que, mardi soir, c'est bien le troisième but de la soirée qui a marqué les esprits. Un coup franc inscrit de... 40 mètres. "Le coach nous dit de toujours jouer tendu et de cadrer le ballon. C'est ce que j'ai essayé de faire, personne n'a touché la balle et ça a fini au fond. Tant mieux pour moi et, surtout, tant mieux pour l'équipe", s'est réjouit Gaëtan Dos Santos, qui participe activement au début d'exercice très abouti de son équipe, qui avait battu Onex 3-1 en ouverture. "On a un groupe très très jeune. Mais ces jeunes, justement, sont à l'écoute, ils ont envie de progresser. Quand on fait le point sur le début du championnat, personne ne nous voyait ici. Que ce soit les médias, les entraîneurs adverses ou les joueurs. Mais nous, on veut déjouer les pronostics. On a faim, on a envie de montrer ce qu'on sait faire et, pour l'instant, ça fonctionne."

Le "pouvoir" d'Alexis Steger Dans le camp adverse, Alexis Steger c'est, lui aussi, illustré en inscrivant un but peu catholique. L'homme a effectué une longue touche directement en direction de la cage adverse. Le ballon a-t-il été dévié? Si oui, par qui? Difficile à dire, mais ce qui est sûr, c'est qu'il a terminé sa course au fond des filets. "J'aimerais bien que la réussite me soit accordée, sourit le principal concerné dans une vidéo à retrouver ci-dessous. Les longues remises en jeu, c'est en quelque sorte mon "pouvoir", ça fait depuis très jeune que j'ai cette caractéristique-là."

La réaction vidéo d'Alexis Steger, buteur sur... une touche.