Eric Essa: «Coheran est une équipe de tradition, qui ne lâche jamais rien»

"Oui, on était la meilleure équipe sur le papier. Mais on savait que Coheran compenserait la différence de ligue par sa très bonne mentalité." Ainsi a parlé Eric Essa après la solide, mais néanmoins difficile, victoire de Lancy 2 face à Coheran (3-1), mercredi soir au deuxième tour de la Coupe genevoise. Les Lancéens pointent pourtant au 2e rang de 2e ligue, tandis que leurs adversaires militent deux échelons plus bas. Mais le "petit" a su se sublimer pour tenir tête aux visiteurs qui, malgré une ouverture rapide du score par Jordy Sudan, n'ont pas passé une soirée si tranquille que ça.

"On savait que ce serait très difficile. Coheran fait partie des équipes de la tradition genevoise, qui ne lâche jamais rien. Les joueurs sont en place, ils mettent des coups, ils ont envie. Ils étaient ultra motivés par le défi qui les attendait. On savait que, si on les laissait prendre la confiance au début du match, ça allait devenir compliqué. Alors on a mis un but, deux buts, mais ils n'ont toujours pas lâché", rendait joliment hommage le capitaine lancéen.

Preuve de la volonté du FCC, Pappas Grigorios a réduit l'écart à la 89e minute, alors que Lancy 2 menait 3-0 grâce à deux autres réussites d'Adam Chaka et de Dan Ben El Marie. "On ne va pas se cacher, on a vraiment envie d'aller au bout. Il ne faut pas brûler les étapes, il reste beaucoup de matches. Il y a deux ans, on a joué la finale, perdue contre Grand-Saconnex. Alors on a à cœur de rééditer ce parcours et de, cette fois-ci, aller au bout", assurait Eric Essa.

"Frustrant mais logique." La réaction vidéo de Dimitri Dechevrens, attaquant du FC Coheran.