L’entraîneur de l’Olympique de Genève en a vu de toutes les couleurs

L’entretien touche à sa fin dans ce café d’un centre commercial carougeois. Une dernière question, pour clore une bonne heure à défaire un parcours haletant, fait d’aller-retours entre le pays de son père et celui où il a grandi. «Mais au fond, Kristian Cvijetic, êtes-vous plus un entraîneur serbe ou un entraîneur suisse?» Silence. Hésitations. Et puis le coach de l’Olympique de Genève se lance: «C’est du 50-50. Quand je suis en Suisse, j’ai plus ce côté de l’ex-Yougoslavie où l’on insiste sur la technique. Et quand je suis en Serbie, j’ai plutôt cette rigueur suisse qui ressort.» Kristian Cvijetic a longtemps navigué entre ces deux eaux. Genevois de naissance, footballeur dans bon nombre de clubs de la région (Servette, Etoile Carouge en juniors, Grand-Lancy en 1ère Ligue, avant qu’une blessure ne le «relègue» vers les divisions inférieures), l’homme de 47 ans a passé une bonne partie de sa vie en Serbie. «En 2003, après mes études de maître de sport, je suis parti là-bas pour découvrir autre chose, retrace-t-il. J’avais déjà eu des contacts avec la fédération serbe auparavant, en participant à des camps des équipes nationales M14 et M15. Je me suis dit que c’était l’occasion de tenter quelque chose de nouveau.» Ce choix recouvre aussi une question personnelle. Entre 2003 et 2017, il se fait coutumier des va et vient entre ses deux pays. Mais toujours pour travailler avec des juniors élites, entre 17 et 21 ans.

Il s'adapte à tout

Pendant plus de quinze ans, la vie de Kristian Cvijetic se révèle discontinue. Une saison en tant qu’assistant des M19 de l’Etoile Rouge Belgrade, une autre à s’occuper des espoirs de Meyrin ou de Servette: il voit passer du monde, des deux côtés de l’Adriatique. «Toutes les expériences ont été bonnes, note le coach. J’ai eu l’occasion de côtoyer beaucoup de joueurs devenus internationaux.» Il cite Stevan Jovetic (Monaco), Luka Milivojevic (Crystal Palace), Stefan Mitrovic (Strasbourg) ou Denis Zakaria. Entre autres. «Pouvoir penser que l’on a contribué au développement de ces joueurs a quelque chose de valorisant.» Un souvenir marquant? «Lorsque nous avons gagné le championnat avec les jeunes de l’Etoile Rouge avec 15 points d’avance sur le Partizan Belgrade, le grand rival.» Entre une Suisse méthodique sur la formation, et une Serbie plus instable, qui ne s’est pas encore totalement relevée de la guerre, Cvijetic a toujours dû s’accoutumer. Il plaide pour sa «capacité d’adaptation». Celle dont il a eu également besoin pour une autre expérience marquante: entraîneur-adjoint de l’équipe d’Algérie. Cela n’a duré que trois mois, en 2016. Nommé pour succéder à Christian Gourcuff, Milovan Rajevac l’avait emmené avec lui, aussi pour lui servir d’interprète. «J’imaginais que ce serait un bon tremplin, revoit-il. Malheureusement, ça n’a pas duré longtemps, nous n’avons fait que deux matchs. J’ai eu besoin de temps pour comprendre vraiment ce qui s’était passé.»

La folie algérienne

Dans un pays follement épris de sa sélection, le tandem Rajevac-Cvijetic n’a pas vraiment eu le temps de s’installer, pas plus que Georges Leekens, Lucas Alcaraz ou Rabah Madjer, qui ont tous assumé cette fonction en l’espace de deux ans. «En Algérie, le football est un projet d’Etat, explique Cvijetic. Nous sommes arrivés dans une dynamique négative. Le Ministre des sports a changé. Certains joueurs étaient proches de l’ancien sélectionneur. Si bien que cela n’a pas mieux marché pour ceux qui nous ont succédés. Bref, il était compliqué de construire quoi que ce soit. Le football algérien a dû se chercher un peu avant de devenir la grande nation africaine qu’il est désormais, avec sa victoire à la dernière CAN. Mais j’ai été fier de porter ses couleurs.» Réinstallé à Genève, où il a repris l’enseignement depuis deux ans, Kristian Cvijetic a eu besoin d’un peu de temps pour revenir dans le foot. Ce fut son arrivée à la tête de l’Olympique de Genève l’été dernier. «Un challenge intéressant, car c’est un nouveau club, à développer.» Encore plus avec une première équipe qui a totalement bougé cet hiver et qui repart avec de très jeunes joueurs. L’occasion de mettre une nouvelle fois à l’épreuve sa capacité d’adaptation.